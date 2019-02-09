Саудовский принц отрицает причастность к убийству Хашогги

«Мы знаем, что наследный принц не был заказчиком убийства. Это была мошенническая операция», — цитирует Reuters главу МИД.

Он, однако, не отрицает, что эта операция была совершена официальными лицами правительства Саудовской Аравии.