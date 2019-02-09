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Саудовский принц отрицает причастность к убийству Хашогги 

News.ru 3 часа назад
Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что наследный принц страны Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не отдавал распоряжения убить саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
«Мы знаем, что наследный принц не был заказчиком убийства. Это была мошенническая операция», — цитирует Reuters главу МИД.
Он, однако, не отрицает, что эта операция была совершена официальными лицами правительства Саудовской Аравии.
Ранее News.ru писал, что Хатидже Дженгиз, невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги, призвала американского лидера Дональда Трампа изменить позицию по поводу этого преступления, чтобы найти виновных вместе с Саудовской Аравией и Турцией. Данное заявления она сделала во время презентации книги об умершем возлюбленном, которую издала в Стамбуле.
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Ближний Восток , В мире , Адель аль-Джубейр , Дональд Трамп , МИД , Reuters , Саудовская Аравия
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