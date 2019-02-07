The Jerusalem Post (Израиль): в Сирии развернуты ЗРК С-300 российского производства

Новые спутниковые снимки, опубликованные 5 февраля, показали, что Россия развернула пусковые установки систем С-300 в Сирии . Россия поставила системы ПВО режиму Башара Асада в октябре.

Россия поставила системы ПВО режиму Башара Асада в октябре. Толчком к этому послужил эпизод, когда сирийские войска по ошибке сбили российский самолет во время израильского удара по иранским целям.

Пусковые установки российских систем ПВО С-300 в Сирии развернуты, как явствует из новых спутниковых снимков, опубликованных во вторник.

«На фоне текущего регионального напряжения монтаж пусковых установок, возможно, свидетельствует о повышении оперативной боеготовности», — сообщила фирма «ИмиджСат» (ImageSat), занимающаяся аэрофотосъемкой высокого разрешения, в комментарии к полученным изображениям.

По мнению компании, разновидность маскировки, которая применена к четвертой пусковой установке, встречается редко. Это ставит вопросы об оперативном уровне всей батареи, в частности, самой пусковой установки: она в сложенном виде и к тому же зачехлена.

Россия поставила пусковые установки, радар и систему оперативного управления усовершенствованных ЗРК режиму Башара Асада в начале октября. Эта мера стала ответом на потерю разведывательного самолета, который был сбит сирийскими ПВО во время израильской операции против иранских целей месяцем раньше.

Москва также пообещала принять электронные контрмеры над береговой линией Сирии для подавления спутниковой навигации, бортовых радиолокационных систем и связи между военными самолетами, которые бомбят цели на сирийской территории.

Инцидент привел к сильнейшему ухудшению отношений между Иерусалимом и Москвой за последние несколько лет. Ранее во вторник премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что в конце месяца посетит Москву и встретится с российским президентом Владимиром Путиным . Это будет их первая встреча после кризиса.

При поддержке русских, иранцев и «Хезболлы» Асад восстановил контроль над большей частью сирийской территории. Сейчас он восстанавливает и перестраивает сирийскую армию, сосредоточившись в первую очередь на разведке и частях ПВО, что может представлять угрозу для израильской авиации.

Сирийские средства противовоздушной обороны в значительной степени представлены устаревшими системами советской эпохи (такими как С-75, С-200, 2К12 «Куб»), но включают в себя и более сложные тактические ЗРК (такие как «Бук-М-1-2»). Москва также снабдила режим Асада ЗРПК малой дальности «Панцирь С-1».

Усовершенствованные С-300 станут для сирийской ПВО серьезной модернизацией, создав к тому же угрозу для израильских миссий в воздухе. С-300 имеет большую дальность и может захватывать и отслеживать самолеты и баллистические ракеты на расстоянии до 300 километров.

Полноценный батальон насчитывает шесть пусковых установок. У каждой имеется четыре блока по 24 ракеты каждый. Кроме того, туда входит пункт боевого управления и установка радиолокационного обнаружения дальнего действия.

Радиолокационная система может направлять до 12 ракет одновременно и помогает наводить ракеты на цель. Из расчета по две ракеты на цель каждая пусковая установка может поражать до шести целей одновременно.

Израиль в разрываемой войной Сирии наносит удары по «Хезболле» и иранским целям. Хотя число израильских авиаударов по Сирии после падения российского самолета сократилось, Израиль подчеркивал, что в случае необходимости свои действия продолжит.

«Мы действуем как против Ирана, так и против сирийских сил, которые поддерживают иранскую агрессию, — заявил Нетаньяху в конце января. — И мы будем атаковать любого, кто ранее пытался причинить нам вред. Всякий, кто грозит нас уничтожить, понесет полную ответственность».

The Jerusalem Post, Израиль