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Военный эксперт рассказал, когда будет создан наземный ракетный комплекс «Калибр» 

Вечерняя Москва + ещё 5 13 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Россия может завершить создание и запустить серийное производство ракетного комплекса "Калибр" к концу 2019 года, сообщает ТАСС.
По мнению экспертов, создание наземной версии комплекса не потребует много времени, так как ракета "Калибр" большой дальности давно стоит на вооружении ВМФ. Потребуется внести изменения только в систему управления комплексом и заменить программное обеспечение.
Военный эксперт Алексей Леонков назвал подобные планы вполне реалистичными. Он отметил, что года вполне достаточно на доработку комплекса и проведение испытаний.
Эксперт также рассказал, что у Минобороны есть планы по переоборудованию других комплексов.
— Можно создать "Пионер-4" уже с использованием современных технологий и сделать дальность до семи тысяч километров, — отметил Леонков в комментарии Nation News.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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