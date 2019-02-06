Al-Alam (Иран): правда о российско-иранских столкновениях в Сирии

Al-Alam (Иран) раскрывает правду о российско-иранских столкновениях в раскрывает правду о российско-иранских столкновениях в Сирии : это Израиль пытается вбить клин между давними стратегическими партнерами. Бывший командующий израильскими ВВС недавно заявил, что только Россия способна заставить иранцев уйти из Сирии. Не успел он сказать это, как оппозиция начала распространять слухи о разногласиях между Ираном и Россией.

Последние несколько дней оппозиционные сопротивлению сайты и каналы распространяют сообщения о столкновениях между сирийскими силами, поддерживаемыми Тегераном , и группами, которые пользуются поддержкой Москвы . Это происходит на фоне российско-иранских разногласий в Сирии.

Не секрет, что первостепенный интерес Америки, израильского образования и поддерживающих их стран заключается в том, чтобы создать противоречия между Ираном и Россией, особенно на территории Сирии. Они пытаются подорвать давнюю гармонию и взаимопонимание между двумя странами, ставшие причиной провала американских планов в Сирии и ликвидации террористических групп в сотрудничестве с сирийской армией и «Хезболлой»

Израильское образование не скрывает этого, так как около недели назад бывший командующий израильскими военно-воздушными силами Амир Эшель заявил, что военная мощь Израиля не может заставить иранцев уйти из Сирии. Более того, он выразил уверенность в том, что Россия — единственная страна, которая способна сделать это.

Не успел бывший израильский чиновник это сказать, как оппозиционные СМИ начали распространять слухи о разногласиях между Ираном и Россией в Сирии и начале столкновений между ними на фоне снисходительности Москвы к израильским покушениям на сирийский суверенитет. Эти сообщения публиковались в новостях под заголовком «Россия и Израиль объединяются против Ирана в Сирии» в надежде, что между сирийскими силами, поддерживаемыми двумя странами, действительно возникнут разногласия.

Ответ на распространяемые слухи подобного рода из Тегерана и Москвы не заставил себя ждать. Как заявил представитель МИД Ирана, большинство этих сообщений, представляющих российско-иранские отношения в невыгодном свете — это часть борьбы против их альянса. Он подчеркнул, что их двустороннее сотрудничество в Сирии продолжается и все попытки подорвать отношения между двумя странами будут сорваны.

Что касается реакции Москвы, то ее озвучил посол России в Тегеране Леван Джагарян. По его словам, Россия является стратегическим партнером Ирана. Она удовлетворена сотрудничеством с этим государством не только в Сирии, и это сотрудничество будет продолжаться.

Джагарян не только упомянул стратегическое партнёрство между двумя странами, но и указал на усилия западных стран, направленные на разрушение связей между Москвой и Тегераном.