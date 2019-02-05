Российские военные привезли сирийским детям учебники по русскому языку

В одной из школ Алеппо раздали 80 учебных пособий.

Учебники по русскому языку привезли сирийским детям российские военные — 80 комплектов раздали в одной из школ Алеппо.

Такие специализированные издания для Арабской Республики большая редкость. Раньше, чтобы освоить русский язык, детям приходилось пользоваться старыми советскими пособиями. Новые издания — нагляднее и проще для понимания.

«Гуманитарная миссия, которая находится в нашей стране, выпустила учебники русского языка для арабских школ, первую и вторую часть. Сегодня мы решили вручить эти учебники лучшим ученикам этой школы», — сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Виктор Нефедов

В благодарность для российских военных, которые, кстати, приезжают туда уже не в первый раз, дети устроили концерт и показали, каких высот в изучении русского языка уже достигли.