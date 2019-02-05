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Российские военные привезли сирийским детям учебники по русскому языку 

ТК «Звезда» + ещё 4 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В одной из школ Алеппо раздали 80 учебных пособий.
Учебники по русскому языку привезли сирийским детям российские военные — 80 комплектов раздали в одной из школ Алеппо.
Такие специализированные издания для Арабской Республики большая редкость. Раньше, чтобы освоить русский язык, детям приходилось пользоваться старыми советскими пособиями. Новые издания — нагляднее и проще для понимания.
«Гуманитарная миссия, которая находится в нашей стране, выпустила учебники русского языка для арабских школ, первую и вторую часть. Сегодня мы решили вручить эти учебники лучшим ученикам этой школы», — сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон Виктор Нефедов.
В благодарность для российских военных, которые, кстати, приезжают туда уже не в первый раз, дети устроили концерт и показали, каких высот в изучении русского языка уже достигли.
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