США обсудили с талибами вывод американских войск из Афганистана

Он пояснил, что цель переговоров — мирное соглашение. Оно может привести к выводу войск. Вашингтон «уделил внимание двум проблемам: борьба с терроризмом и вывод войск США», передает РИА «Новости»

Переговоры с талибами привели к «принципиальному соглашению по рамкам возможного вывода войск США как части общей сделки». Кроме того, достигнуты предварительные договоренности, согласно которым террористы «не могут использовать Афганистан…против США, их союзников».

При этом Халилзад подчеркнул, что «ничто не согласовано, пока все не согласовано».

США выступают за немедленное начало переговоров талибов и Кабула, надеясь на подписание мирного соглашения с талибами до июльских выборов президента Афганистана.

Халилзад заявил, что США «приветствуют позитивную роль России, которая содействует примирению, содействует мирному урегулированию, содействует межафганскому диалогу». Он заверил, что не желает «монополизировать дипломатию».

По его мнению, пока оценивать результаты встречи в Москве рано, многое зависит от того, к каким результатам она приведет. Сам Халилзад заявил, что находится в режиме «подождем-посмотрим».

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не планировал встреч с талибами, которые прибыли в Москву для участия в конференции 5–6 февраля 2019 года по Афганистану.