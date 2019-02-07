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Афганистан направил жалобу в ООН из-за поездки талибов в Москву 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 44 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Правительство Афганистана направило жалобу в ООН в связи с посещением Москвы делегатов из движения «Талибан» (запрещено в России).
Отмечается, что жалоба подана в связи с тем, что имена посетивших Москву талибов внесены в санкционный список ООН, сообщил в своем аккаунте Twitter афганский канал новостей TOLOnews.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что переговоры в Москве по афганскому вопросу не играют никакой роли в урегулировании ситуации. Он считает, что без одобрения Афганистана мирный договор не будет иметь никакого смысла.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не планировал встреч с талибами, которые прибыли в Москву для участия в конференции 5-6 февраля 2019 года по Афганистану.
Напомним, руководство МИД России встречалось с представителями «Талибана» (запрещена в России) в ноябре 2018 года в рамках конференции по урегулированию ситуации в Афганистане.
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Ближний Восток , Ашраф Ахмадзай , Дмитрий Песков , МИД , ООН , Талибан , Афганистан , Москва
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