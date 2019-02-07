Афганистан направил жалобу в ООН из-за поездки талибов в Москву

Отмечается, что жалоба подана в связи с тем, что имена посетивших Москву талибов внесены в санкционный список ООН, сообщил в своем аккаунте Twitter афганский канал новостей TOLOnews.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что переговоры в Москве по афганскому вопросу не играют никакой роли в урегулировании ситуации. Он считает, что без одобрения Афганистана мирный договор не будет иметь никакого смысла.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Кремль не планировал встреч с талибами, которые прибыли в Москву для участия в конференции 5-6 февраля 2019 года по Афганистану.