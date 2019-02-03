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Израиль начал строить новый забор на границе с сектором Газа 

РИА Новости + ещё 2 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Израиль приступил к строительству нового "наземного барьера" вдоль границ сектора Газа, чтобы защититься от проникновения палестинских "террористов", сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Местная газета "Джерузалем пост" пишет, что бетонная стена шестиметровой высоты заменит ограждение из металлической сетки, оказавшееся уязвимым при регулярных попытках прорыва.
"На выходных мы начали строить наземный барьер вдоль границы Газы. Он не даст террористам из Газы по земле проникать на нашу территорию", — сказал Нетаньяху на воскресном заседании кабинета.
По данным "Джерузалем пост", только в воскресенье военные задержали на своей стороне пятерых жителей палестинского анклава, которые нередко бегут в Израиль в поисках заработка.
Глава правительства также предостерег правящее в секторе Газа движение ХАМАС от попыток эскалации ситуации на границе.
"Если в Газе не будет сохраняться затишье, мы будем принимать решения даже в предвыборный период и без промедления действовать", — сказал он. Выборы в Израиле состоятся 9 апреля.
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Ближний Восток , В мире , Биньямин Нетаньяху , Хамас , Израиль
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