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СМИ: террористы ИГ атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: Р-Спорт
Террористы ИГ* (запрещенная в России организация — ред.) атаковали позиции сирийской правительственной армии в районе ас-Суккария после удара международной коалиции во главе с США, сообщает корреспондент государственного информационного агентства САНА.
Боевики выдвинулись из деревни Багуз, находящейся под их контролем. В ходе начавшегося боя подразделения сирийской армии уничтожили большую часть наступавших террористов, сообщает САНА.
Ранее сирийский военный источник заявил РИА Новости, что международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии в районе ас-Суккария, уничтожив ее, ранения получили двое военнослужащих.
Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил.
В то же время в минобороны США эти утверждения опровергли.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Ближний Восток , Армия , Войска , Министерство обороны , Исламское государство , РИА Новости , Сана , США
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