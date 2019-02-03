СМИ: террористы ИГ атаковали позиции сирийской армии после удара коалиции

Террористы ИГ* (запрещенная в России организация — ред.) атаковали позиции сирийской правительственной армии в районе ас-Суккария после удара международной коалиции во главе с США , сообщает корреспондент государственного информационного агентства САНА

Боевики выдвинулись из деревни Багуз, находящейся под их контролем. В ходе начавшегося боя подразделения сирийской армии уничтожили большую часть наступавших террористов, сообщает САНА.

Ранее сирийский военный источник заявил РИА Новости , что международная коалиция во главе с США в ночь на воскресенье нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии в районе ас-Суккария, уничтожив ее, ранения получили двое военнослужащих.

Последний раз о подобном инциденте сообщалось в июне прошлого года. Тогда, по данным агентства САНА, ВВС международной коалиции разбомбили позиции сирийских военных в провинции Дейр-эз-Зор в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля. Сообщалось о погибших и раненых среди военнослужащих правительственных сил.

В то же время в минобороны США эти утверждения опровергли.

* Запрещенная в России террористическая организация