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В Сирию направят гуманитарный конвой 

Москва24 + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Второй гуманитарный конвой согласован и отправится в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирию через несколько дней.
"Новый гуманитарный конвой в "Рукбан" уже согласован. Отправка должна начаться через несколько дней", — сказал осведомленный источник, передает РИА Новости.
Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что второй гуманитарный конвой из 100 грузовиков готов отправится в лагерь беженцев "Рукбан".
Его отправка согласована с правительством Сирии, международной коалицией и войсками РФ. Лагерь беженцев "Рукбан" находится на границе Сирии и Иордана. В нем находится около 42 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Сирией.
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Ближний Восток , В мире , ООН , РИА Новости , Сирия
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