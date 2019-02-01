Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сирии подсчитали убытки из-за террористов 

Газета.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе рассказал, что из-за действия террористов Сирия потеряла более $2,5 млрд в промышленном секторе, передает РИА "Новости".
По словам Джазбе, боевики специально наносили удары по промышленным объектам страны, чтобы подорвать сирийскую экономику.
" [Террористы] намеренно уничтожали инфраструктуру, линии производства, занимались разграблением объектов и вывезли значительное количество техники в Турцию", — отметил Джазбе.
По подсчетам министра, ущерб составил 1,026 трлн сирийских лир ($2,5 млрд).
Также Джазбе подчеркнул, что властям удалось вернуть значительное число разрушенных объектов под контроль и уже ведутся работы по их восстановлению.
Газета.Ru: последние новости
США упростили правила оказания гумпомощи КНДР Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро Делегацию ООН не пустили в консульство, где был убит Хашукджи
Ближний Восток , В мире , РИА Новости , Сирия
Читайте также
Видео
Пока вы спали: Арашуковы наворовали невосполнимую сумму
Общество
Чем президент Зеленский плох для России
В мире Статьи
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
В Москву придет мартовское тепло
Погода Новости Москвы
Скабеева испекла торт украинскому министру
Общество
ЧП в Черном море: Шесть очагов пожара
Происшествия Пожары
Ребенок неудачно запустил фейерверк и взорвал канализацию
Происшествия
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Генпрокуратура озвучила версии гибели группы Дятлова
Происшествия
Собянин обратился к москвичам
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение