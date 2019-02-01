В Сирии подсчитали убытки из-за террористов

Министр промышленности САР Мухаммад Маан Джазбе рассказал, что из-за действия террористов Сирия потеряла более $2,5 млрд в промышленном секторе, передает РИА "Новости"

По словам Джазбе, боевики специально наносили удары по промышленным объектам страны, чтобы подорвать сирийскую экономику.

" [Террористы] намеренно уничтожали инфраструктуру, линии производства, занимались разграблением объектов и вывезли значительное количество техники в Турцию", — отметил Джазбе.

По подсчетам министра, ущерб составил 1,026 трлн сирийских лир ($2,5 млрд).

Также Джазбе подчеркнул, что властям удалось вернуть значительное число разрушенных объектов под контроль и уже ведутся работы по их восстановлению.