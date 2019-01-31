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США упростили правила оказания гуманитарной помощи КНДР 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
США упростили правила оказания гуманитарной помощи Северной Корее, сообщил специальный представитель США по Северной Корее Стивен Биган.
"По распоряжению госсекретаря (Майка) Помпео США вместе с агентствами по оказанию гуманитарной помощи в Северной Корее упростили правила предоставления разрешенной гуманитарной помощи народу Северной Кореи", — заявил Биган, выступая в Калифорнии.
По его словам, уже наблюдается большой прогресс в устранении отставаний в работе ООН по обзору выполнения санкций против КНДР. Это необходимо для принятия дальнейших решений ООН в области санкций.
Трансляция выступления велась на сайте госдепартамента.
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Ближний Восток , Азия , Конфликты , США , ООН , Госдеп США , КНДР
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