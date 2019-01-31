Трамп назвал условие для вывода войск США из Афганистана

Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности вывести войска США из Афганистана , однако при условии, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране. С таким заявлением лидер США выступил перед журналистами.

При этом он подчеркнул, что талибы якобы впервые «говорят об урегулировании, о соглашении».

«Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые», — заявил Трамп.

Американские власти ранее сообщали о «значительном прогрессе» на переговорах между представителями США и талибами. При этом спецпосланник американской стороны по Афганистану Залмай Халилзад подчеркнул, что были достигнуты примерные договоренности об урегулировании, однако талибы данную информацию пока не подтвердили.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что США собираются вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане.