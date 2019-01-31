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Трамп назвал условие для вывода войск США из Афганистана 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Американский президент Дональд Трамп заявил о готовности вывести войска США из Афганистана, однако при условии, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране. С таким заявлением лидер США выступил перед журналистами.
При этом он подчеркнул, что талибы якобы впервые «говорят об урегулировании, о соглашении».
«Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые», — заявил Трамп.
Американские власти ранее сообщали о «значительном прогрессе» на переговорах между представителями США и талибами. При этом спецпосланник американской стороны по Афганистану Залмай Халилзад подчеркнул, что были достигнуты примерные договоренности об урегулировании, однако талибы данную информацию пока не подтвердили.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что США собираются вдвое сократить свое военное присутствие в Афганистане.
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Ближний Восток , Армия , Войска , США , Дональд Трамп , Талибан , Афганистан
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