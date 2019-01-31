Россия предложила Турции провести совместную операцию в зоне деэскалации в Идлибе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу в интервью газете Hürriyet заявил, что Москва предложила Анкаре совместную операцию против террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), костяк которой составляют боевики «ан-Нусры» (запрещена в России), передает «Интерфакс».
«Русские предлагают совместную операцию, говорят, что мы должны изгнать их (террористов) оттуда», — сказал министр.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о новых возможных попытках террористов инсценировать применение химического оружия против сирийских жителей.