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МИД Турции сообщил о предложении России провести совместную операцию в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 9 часов назад
Фото: ТАСС
Россия предложила Турции провести совместную операцию в зоне деэскалации в Идлибе, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Чавушоглу в интервью газете Hürriyet заявил, что Москва предложила Анкаре совместную операцию против террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в России), костяк которой составляют боевики «ан-Нусры» (запрещена в России), передает «Интерфакс».
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«Русские предлагают совместную операцию, говорят, что мы должны изгнать их (террористов) оттуда», — сказал министр.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила о новых возможных попытках террористов инсценировать применение химического оружия против сирийских жителей.
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Ближний Восток , В мире , Мария Захарова , Мевлют Чавушоглу , МИД , Джебхат ан-Нусра , МИД Турции , Интерфакс , Сирия
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