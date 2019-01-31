Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что французское правительство "изучает ряд вариантов" в отношении заключенных в Сирии выходцев из Франции, примкнувших к радикальным движениям.
"Мы изучаем ряд вариантов ", — заявила Беллубэ в эфире радиосети RTL.
Министр добавила, что среди них есть "много детей, в том числе несовершеннолетних", находящихся с родителями.
Ранее Беллубэ заявляла, что если в Сирии или Ираке выходцы из Франции, примкнувшие к радикальным движениям, будут приговорены к смертной казни, то французское правительство вмешается.
При этом в ноябре 2017 года французский президент Эммануэль Макрон, а также глава МИД Жан-Ив Ле Дриан заявляли, что выходцы из Франции, присоединившиеся к радикальным движениям в Ираке, должны предстать перед иракским судом, решения которого признаются во Франции. Позже власти уточнили, что если речь идет о женщинах и детях, то "каждый конкретный случай" будет рассмотрен отдельно.