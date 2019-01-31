В Париже изучают «ряд вариантов» в отношении граждан, заключенных в Сирии

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что французское правительство "изучает ряд вариантов" в отношении заключенных в Сирии выходцев из Франции, примкнувших к радикальным движениям.

"Мы изучаем ряд вариантов ", — заявила Беллубэ в эфире радиосети RTL.

Министр добавила, что среди них есть "много детей, в том числе несовершеннолетних", находящихся с родителями.

Ранее Беллубэ заявляла, что если в Сирии или Ираке выходцы из Франции, примкнувшие к радикальным движениям, будут приговорены к смертной казни, то французское правительство вмешается.