Французские СМИ рассказали о секретном подразделении российского спецназа в Сирии

Сирии уже несколько лет работает секретное подразделение спецназа «Заслон», подконтрольное российской Службе внешней разведки (СВР), утверждает историк Маттео Пакстон в статье для FranceSoir, пишет «Взгляд»

По его словам, о присутствии «Заслона» в Сирии можно говорить с уверенностью.

Пакстон утверждает, что отряд был создан в 1998 году, в его задачи входит защита российских граждан и учреждений за рубежом. Численность отряда может составлять от 280 до 500 человек. У бойцов отряда нет эмблемы, значка и униформы. Единственное обозначение, которое имеют при себе сотрудники подразделения за рубежом — это надпись «посольство России», иногда на местном языке.

По словам Пакстона, в 2012 году «Заслон» сопровождал на тот момент главу СВР Михаила Фрадкова во время его визита в Дамаск, а 10 мая 2013 года «Заслон» был развернут в Сирии для защиты Башара Асада . В мае 2014 года Дмитрий Рогозин посетил Дамаск и опубликовал в Twitter фото с бойцами «Заслона», которое затем удалил.

Среди задач секретного отряда Пакстон называет также обучение спецслужб Сирии и эвакуацию ряда важных документов в случае падения режима — именно такой, считает автор статьи, была первоначальная миссия «Заслона» в 2013 году.

По его словам, в 2003 году, когда пал режим Саддама Хусейна, «Заслон» эвакуировал россиян из посольства в Ираке и спасал необходимые России документы.

Историк сообщает, что в феврале 2018 года члены отряда были показаны в эфире телеканала «Звезда» — на крышах посольства Дамаска и прилегающих к нему зданий.