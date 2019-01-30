В Сирии уже несколько лет работает секретное подразделение спецназа «Заслон», подконтрольное российской Службе внешней разведки (СВР), утверждает историк Маттео Пакстон в статье для FranceSoir, пишет «Взгляд».
По его словам, о присутствии «Заслона» в Сирии можно говорить с уверенностью.
Пакстон утверждает, что отряд был создан в 1998 году, в его задачи входит защита российских граждан и учреждений за рубежом. Численность отряда может составлять от 280 до 500 человек. У бойцов отряда нет эмблемы, значка и униформы. Единственное обозначение, которое имеют при себе сотрудники подразделения за рубежом — это надпись «посольство России», иногда на местном языке.
По словам Пакстона, в 2012 году «Заслон» сопровождал на тот момент главу СВР Михаила Фрадкова во время его визита в Дамаск, а 10 мая 2013 года «Заслон» был развернут в Сирии для защиты Башара Асада. В мае 2014 года Дмитрий Рогозин посетил Дамаск и опубликовал в Twitter фото с бойцами «Заслона», которое затем удалил.
Среди задач секретного отряда Пакстон называет также обучение спецслужб Сирии и эвакуацию ряда важных документов в случае падения режима — именно такой, считает автор статьи, была первоначальная миссия «Заслона» в 2013 году.
По его словам, в 2003 году, когда пал режим Саддама Хусейна, «Заслон» эвакуировал россиян из посольства в Ираке и спасал необходимые России документы.
Историк сообщает, что в феврале 2018 года члены отряда были показаны в эфире телеканала «Звезда» — на крышах посольства Дамаска и прилегающих к нему зданий.
Согласно открытым данным, отряд специального назначения «Заслон» — специальное подразделение СВР России, сформированное 23 марта 1997 года. Засекречено. Бойцов подразделения используют для силового обеспечения операций, которые проводятся СВР за рубежом, а также для охраны руководителей СВР и МИД России во время их визитов в «горячие точки».