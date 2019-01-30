Бывший генсек НАТО: «Асад всё ещё здесь» — Западу пора отказаться от смены власти в Сирии

Сирии «международное сообщество» не оправдало своё название и потерпело сокрушительное поражение, утверждает бывший генсекретарь НАТО Хавьер Солана в Project Syndicate. Но мирные переговоры всё-таки не обречены на провал — просто Западу пора осознать свои ошибки и отказаться от неверной политики смены режима. Даже после 8 лет войны Башар Асад никуда не ушёл, и с ним придётся иметь дело.

В отсутствие «жизнеспособных альтернатив» сирийский президент Башар Асад неотвратимо будет играть важную роль в создании будущего его страны, даже несмотря на совершённые им «жестокие преступления», пишет бывший генсек НАТО и экс-министр иностранных дел Испании Хавьер Солана в своей статье для Project Syndicate.

В марте 2018 года Асад снялся в ролике, в котором лидер едет в машине по разрушенным улицам Восточной Гуты, района на окраине Дамаска . На тот момент война в Сирии шла уже семь лет и правительственные силы одерживали верх над повстанцами.

«Кадры, демонстрирующие триумфальное возвращение явно расслабленного Асада, очевидно, носили пропагандистский характер. Но при этом они также подводили итог нескольким трагичным годам конфликта: Сирия разрушена, но Асад всё ещё здесь», — вспоминает автор статьи.

Конечно, сухая статистика не может передать всей глубины воцарившегося в стране гуманитарного кризиса, но может хотя бы продемонстрировать его масштабы. В 2011 году, когда война начиналась, в Сирии числился 21 млн жителей. Спустя почти восемь лет порядка полумиллиона погибли в боевых действиях, более 5,5 млн стали беженцами и покинули страну и более 6 млн были вынуждены оставить свои родные места. По словам Соланы, эти цифры указывают на то, что в этом, как и в ряде другие случаев, «международное сообщество» оказалось недостойным своего имени и потерпело огромное поражение.

Глубокие разногласия в Совбезе ООН препятствовали единому ответу на сирийский кризис. По большому счёту, такая ситуация сложилась из-за одобренной ранее Совбезом интервенции НАТО в Ливии — тогда Россия и Китай воздержались. Последовавшие за вмешательством страшный кризис и жестокое убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи лишь заставили Москву и Пекин ещё сильнее усомниться в подобных мерах. Отсюда число вето при голосованиях в Совбезе стремительно возросло. Так, на сегодня Россия заблокировала 12 резолюций по Сирии, Китай — 6.

Ну а раз многосторонний подход был «парализован», то сирийский кризис оказался брошенным на произвол «геополитических интересов крупных держав». Любые попытки прийти к консенсусу заканчивались неудачей, и единственное, о чём стороны хоть как-то смогли договориться, была борьба с ИГ*, которая нанесла сильнейший удар по организации, но, тем не менее, так и не прекратила её существование.

Но, как настаивает Хавьер Солана, мирные переговоры по Сирии не обречены на провал. И до сих пор всё не получалось не только из-за целого сочетания неблагоприятных факторов, но и из-за ряда ошибок, которые совершил Запад. Во-первых, хотя США и не горели желанием осуществлять непосредственное военное вмешательство в Сирии, они не скрывали стремления свергнуть режим Асада. Довольно быстро после начала войны правительство Барака Обамы вместе с Евросоюзом объявили своей целью смену режима в стране. А как отметил впоследствии Патрик Сил, один из самых известных политических обозревателей, освещающих сирийский конфликт, смена режима — «плохой план для достижения мира». Единственное, чего помог добиться такой подход, — завышенных ожиданий со стороны крайне разрозненной сирийской оппозиции.

Европа, по сути, оказалось очень пассивной в попытках урегулировать конфликт, который, между прочим, привёл к миграционному кризису 2015 года. Но вместо того чтобы непосредственно начать решать проблему, Брюссель упорно «волочил ноги, заклеивая их пластырями» (вроде соглашения о беженцах с Турцией).

Сегодня, похоже, Запад окончательно запутался относительно того, что же всё-таки делать с Сирией. Особенно хорошо это видно по администрации президента Дональда Трампа с её «хаотичными заявлениями» о выводе войск из страны. Всё ещё неясно, как Вашингтон будет реагировать на растущее влияние Ирана в Сирии и какие гарантии сможет предложить курдам, которые так много сделали в битве с ИГ . Но очевидно одно: когда пыль боевых действий осядет, Западу придётся иметь дело с реальностью — Сирия, по крайней мере в политическом отношении, не слишком отличается от своего довоенного состояния.

Как подчёркивает автор статьи, это, конечно, не означает, что Асад никак не пострадал в ходе конфликта. «Но в отсутствие жизнеспособных альтернатив и несмотря на жестокие преступления, которые он совершил при прямой поддержке России и Ирана, сирийский лидер непременно сыграет свою роль в ближайшем будущем Сирии». Чем больше времени и ресурсов тратится на неверную политику, такую как смена режима, тем сложнее уйти от этой линии. Но другого выбора попросту нет.

«Западу следует отринуть свои иллюзии и начать более серьёзно обсуждать Сирию, на всех уровнях», — резюмирует Солана.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.