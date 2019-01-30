Lebanon24 (Ливан): Россия между расширением Ирана и безопасностью Израиля

Сообщения о стычках между сирийскими и иранскими силами в Хаме, тесная координация Москвы и Тель-Авива: все говорит о том, что российско-иранское сотрудничество в Сирии носит тактический, а не стратегический характер. И все это не события последних дней. Уже несколько месяцев назад Россия приняла решение ослабить влияние Ирана в Сирии и начала серьезную работу в этом направлении.

Нет никаких сомнений, что российско-иранское сотрудничество в Сирии носит тактический, а не стратегический характер. В последние дни отношения между Москвой и Тегераном вступили в новую фазу из-за разгара ирано-американо-израильского конфликта в регионе.

В сентябре 2018 года Москва поставила Дамаску зенитно-ракетную систему С-300, несмотря на возражения Израиля , обвинив Тель-Авив в причастности к крушению российского военного самолета и гибели 25 членов его экипажа в Сирии. Российские зенитно-ракетные комплексы С-300 помогают Дамаску защищать сирийское воздушное пространство от израильских атак с воздуха, обеспечивать безопасность российских самолетов и нарушать работу радиолокационных станций и систем связи боевой авиации всех сил, наносящих удары по территории Сирии. Однако последние израильские удары по сирийской столице, ее окрестностям, аэропортам и объектам, которые якобы являются базами иранских экспертов и советников, Корпуса стражей исламской революции и «Хезболлы» вызвали подозрения у иранцев. Они обвинили Москву в сотрудничестве с Израилем и умышленном нарушении работы систем ПВО С-300. Об этом заявил глава Комитета национальной безопасности и внешней политики Совета Шуры Ирана Хишматулла Фалахатпише. По его словам, между Россией и Израилем существует четкая координация в отношении любого удара по сирийской территории.

Почему зенитно-ракетная система С-300 не помешала израильским истребителям пролететь над сирийской территорией?

Безопасность Израиля является одним из главных приоритетов России. Об этом знают израильтяне, американцы и все остальные стороны, включая иранцев, турок и правительство в Дамаске. В прошлую пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эксклюзивном интервью «Си-эн-эн» (CNN) заявил, что не стал бы использовать термин «союзник», чтобы описать отношения между Россией и Ираном по сирийскому вопросу.

«Мы ни в коем случае не недооцениваем важность мер, которые обеспечат надежную защиту государства Израиль», — добавил он.

Информированные сирийские источники сообщили «Ливан-24», что Россия приняла решение ослабить влияние Ирана в Сирии и начала серьезную работу в этом направлении около трех месяцев назад. Сообщается о неоднократных визитах премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Москву, а также о достигнутом взаимопонимании между Россией и США касательно ослабления роли Тегерана в Дамаске. Если иранские силы присутствуют в большинстве сирийских регионах, то и российские военные подразделения от них не отстают. По словам источников, Москва воспринимается как сила, способная в определенной степени ограничить присутствие Ирана в Сирии, чтобы еще больше усилить свое влияние и обеспечить стабильность в регионе.

Согласно тем же источникам, решение президента России Владимира Путина об участии в войне с терроризмом направлено на обеспечение интересов России в стратегически важном регионе. Кремль не является защитником палестинского дела в отличие от США, но, тем не менее, может сыграть роль в урегулировании конфликтов в мире, и прежде всего палестино-израильского конфликта.

Может ли Россия пожертвовать Ираном, несмотря на то, что она нуждается в региональных силах для поддержки?