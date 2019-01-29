Турция завершила подготовку к операции в Сирии к востоку от Евфрата

Хулуси Акар. Турецкая армия завершила подготовку к военной операции в Сирии в районе Манбиджа и к востоку от реки Евфрат, заявил министр обороны Турции

"Турецкие ВС полностью завершили подготовку к операции. Когда придет время, будут приняты все необходимые меры против террористов в Манбидже и на востоке от Евфрата", — цитирует Акара агентство Anadolu.

По его словам, турецкая армия борется не с арабами или курдами Сирии, а с террористами, которые являются ее единственной целью.