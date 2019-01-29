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Турция завершила подготовку к операции в Сирии к востоку от Евфрата 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Ali Unal
Турецкая армия завершила подготовку к военной операции в Сирии в районе Манбиджа и к востоку от реки Евфрат, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар.
"Турецкие ВС полностью завершили подготовку к операции. Когда придет время, будут приняты все необходимые меры против террористов в Манбидже и на востоке от Евфрата", — цитирует Акара агентство Anadolu.
По его словам, турецкая армия борется не с арабами или курдами Сирии, а с террористами, которые являются ее единственной целью.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он заявил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Дональдом Трампом 14 декабря, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из САР.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Хулуси Акар , Дональд Трамп , Сирия , Турция
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