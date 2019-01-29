Как России относиться к сделке США с моджахедами

Такое происходит впервые с тех пор, как 17 лет назад они оккупировали Афганистан США заявили о достижении мирных договоренностей с талибами . Бывшие «друзья бен Ладена» обещают больше не укрывать у себя террористов и помириться с проамериканскими властями в Кабуле . Взамен Штаты обещают уйти. Как относиться к этой сделке России

США и движение «Талибан» достигли принципиальных договоренностей о рамках мирного соглашения. По этому соглашению боевики обязуются не укрывать террористические группировки на афганской территории. Об этом заявил газете The New York Times спецпредставитель Госдепа Залмай Халилзад, возглавлявший американскую делегацию на состоявшихся на прошлой неделе переговорах с талибами в катарской столице Дохе.

Сделка может привести к полному выводу американского контингента из этой страны, не исключает Халилзад. Взамен радикалы должны установить перемирие и начать переговоры с Кабулом.

Американский эмиссар сообщил: делегация талибов попросила дать ей время, чтобы обсудить со своим командованием требование о переговорах с кабульским правительством, а также о прекращении огня в рамках любого окончательного соглашения. Как отметили представители и Вашингтона, и Кабула, согласие талибов в принципе обсуждать эти два пункта уже выглядит как прорыв.

«Если Залмай Халилзад об этом заявил, значит, американцы и талибы действительно ударили по рукам. Они в самом деле достигли соглашения, может быть, не формального, но принципиального. То есть они представляют, как будут действовать дальше», — сказал по этому поводу газете ВЗГЛЯД эксперт Центра изучения современного Афганистана Дмитрий Верхотуров.

Первый в истории американский дипломат афганского происхождения Залмай Халилзад считается самым лучшим переговорщиком в Афганистане и Иране и в целом на Ближнем и Среднем Востоке. «К его словам прислушиваются», — отмечает Верхотуров.

В сентябре прошлого года Дональд Трамп назначил проверенного «спеца» времен Буша-младшего (в начале 2000-х Халилзад был советником главы Пентагона , членом Совета по нацбезопасности и специальным помощником президента) на должность спецпредставителя Госдепа по Афганистану. И именно Халилзад, похоже, формирует новую политику Белого дома в афганском вопросе.

В понедельник в Кабуле неназванный высокопоставленный представитель американского правительства заявил Рейтер : власти США не претендуют на постоянное военное присутствие в Афганистане. Глава Госдепа Майк Помпео накануне также заявлял, что Вашингтон «серьезно настроен на вывод войск» из Афганистана.

В конце декабря появились утечки о том, что президент Трамп велел подготовить план вывода из Афганистана 7 тысяч военных. Позднее Трамп объявил о выводе своих войск из Сирии — и на этом фоне слухи об окончательном прощании американцев с Афганистаном также стали казаться правдоподобными.

По официальным данным, в Афганистане находятся 14 тысяч американских военных. Кроме того, в стране дислоцированы 16 тысяч военных из других стран НАТО , но они не участвуют в боях, а лишь выступают в роли военных инструкторов.

Синхронно с Халилзадом в понедельник выступил и президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай . Этот политик с опытом работы на Западе, считающийся клиентом Вашингтона, сделал заявление в националистическом духе: «Ни один афганец не хочет, чтобы иностранные силы находились в их стране длительное время». «В соответствии с точным и организованным планом мы предпринимаем попытки свести это число к нулю», — добавил Ашраф Гани.

Итак, складывается впечатление, что американцы готовы вывести страну, где они находились с 2001 года, из ручного режима управления, сделав ставку на «афганизацию».

С другой стороны, «Талибан» — некогда непримиримое, сугубо экстремистское движение, укрывавшее у себя Усаму бен Ладена — в последнее время все чаще позволяет себе миролюбивые жесты. В конце декабря талибы участвовали в новом переговорном раунде с США. И дело вряд ли в том, что американцы приручили талибов — скорее, талибы решили проводить многовекторную политику. Они вели переговоры также с Ираном — что еще несколько лет назад выглядело бы фантастикой, учитывая отношение радикалов-талибов к «неверным» американцам и еретикам-шиитам. В ноябре делегация «Талибана» даже приезжала на консультации в Москву.

Однако на сей раз США не уведомляли Россию об успехе в переговорах с «Талибаном», сказал замминистра иностранных дел Игорь Моргулов . «Мы пока видели сообщения только об этом», — цитирует нашего дипломата ТАСС

Понятно, что победные реляции Вашингтона на самом деле не вызывают стопроцентного доверия. Напротив, возникают опасения: сейчас войска США покинут страну, талибы, воспользовавшись слабостью кабульского режима, опрокинут его, и ситуация «вернется в 1996 год». Тогда, напомним, талибский «Исламский эмират Афганистан» контролировал под 80 процентов страны, громил Северный альянс и, как тогда боялись, рвался к таджико-афганской границе. Перспектива прорыва джихадистов в Среднюю Азию и к южным рубежам России выглядела не такой уж призрачной. Не вернется ли призрак сейчас?

«Таджикистан — это не та страна, которая способна противостоять внешней угрозе. Необходимо усилить российские войска, которые там находятся, чтобы они смогли отразить атаки с территории Афганистана», — заявил газете ВЗГЛЯД ветеран спецслужб Сергей Гончаров, комментируя сообщения о возможном выводе войск США из Афганистана.

«То, что Таджикистан не сможет сдержать ни ИГИЛ, ни «Талибан», — факт», — уверен эксперт.

Специалист по Афганистану Дмитрий Верхотуров настроен не так алармистски.

«Как пойдет дальше, выполнят талибы свои обязательства или нет, посмотрим. Но, по крайней мере, принципиальный сдвиг произошел, — констатирует Верхотуров. — Если они договорились, то это самый большой успех талибов за всю историю их существования, и, безусловно, они не будут ставить договор с США под угрозу из-за каких-то амбиций».

По мнению эксперта, ситуация не сравнима с 1990 годами:

«Талибы договорились обо всех параметрах вхождения в политическую систему. Они признали и Ашрафа Гани, и других, признали американские интересы. То есть там есть совершенно определенный компромисс. Поэтому ждать, что американцы выйдут и талибы начнут бесчинствовать, я бы не стал, не та ситуация. Это не ситуация конца афганской войны, когда СССР вывел войска и оставил коммунистов на произвол судьбы. Американцы такого не сделают, более того, они об этом даже не говорят, не заявляют. Они будут поддерживать правительство, помогать ему и контролировать его. Наверняка там остались американские базы. Так что, я думаю, что здесь будет все нормально. Единственное, да, это новый этап в афганской политике как таковой».

Можно сделать вывод: талибы будут встраиваться в политическую структуру Афганистана. Им предстоит бороться с конкурирующими группировками, в том числе этническими (талибы — в основном пуштуны, живущие на севере таджики, узбеки и хазарейцы их особо не поддерживают). Следовательно, им будет не до «экспорта революции» в северном направлении.

Кроме того, вполне вероятно, что американцы не только «попрощаются, но не уйдут», но и будут поддерживать в стране управляемый хаос, стравливая между собой различные группировки. Примечательно, что заявления Вашингтона и Кабула о мирных переговорах и о возможном выводе войск совпали со странными сообщениями, которые поступали в понедельник из афганской глубинки.

Со ссылкой на местные власти агентство Синьхуа сообщило: армия Афганистана освободила 38 человек из тюрьмы «Талибана» в восточной провинции Газни. Иранское агентство Тасним тоже сообщило про освобождение узников из тюрьмы «Талибана». Две новости настолько похожи, что возникает ощущение, что речь идет об одном и том же событии. Только произошло это, во-первых, в провинции Бадгис на северо-западе, во-вторых, две недели назад. В-третьих, на тюрьму напали не афганские, а американские военные, а главное — теми, кто был освобожден из талибского плена, стали по меньшей мере 40 главарей ИГИЛ. Таким образом, число освобожденных узников также практически совпадает.

Как утверждает Тасним, после этого главари ИГ, которые являются иностранцами, были транспортированы на вертолетах в неизвестном направлении. Заместитель главы совета провинции Бадгис Абдулла Афзали подтвердил Тасниму эту информацию. В общем, если верить этим данным, отношения внутри треугольника США — «Талибан» — ИГИЛ остаются сложными.

«Вполне допускаю, что эта информация может соответствовать действительности. У иранцев традиционно хорошие источники в Афганистане, — сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Александр Князев. — Можно вспомнить пример, когда в 2001 году — во время начала западной военной операции ­— американскими транспортными самолетами вывозились определенные группы иностранных боевиков, окруженные талибской группировкой в провинции Кундуз».

«Талибан» и «Исламское государство» находятся в состоянии войны, но нужно понимать, что любая группировка (как и любая политическая сила — не только в Афганистане, просто в Афганистане это ярче выглядит) в любой момент может поменять свое местоположение в политической конфигурации. Возможен переход на ту или иную сторону, какие-то новые альянсы или, наоборот, конфронтация между вчерашними союзниками», — напомнил Князев.

Все зависит от того, какой финансовый ресурс смогут предложить «Талибан» или ИГ той или иной вооруженной группе, отметил собеседник.

Эксперт полагает, что, по сути, американцы не уходят и не уйдут из Афганистана:

«То, что Халилзад говорит, или то, что заявляют талибы, — это все очень поверхностно. На самом деле все переговоры не заключаются только в выводе американцев. Там масса вопросов — отношения талибов с другими политическими силами, отношение «Талибана» к тем проектам на территории Афганистана, которые не устраивают американцев. Это не такой простой процесс».

Поэтому и значимость переговоров в Дохе между представителями США и «Талибана», о которых заявил Залмай Халилзад, не следует переоценивать, считает эксперт.