Иордания не захотела претендовать на американскую базу в Сирии

Американская военная база в сирийском районе Ат-Танф не перейдет под контроль Иордании после вывода из арабской республики сил США Амман не намерен пересекать сирийскую границу, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

«Нет. Ат-Танф находится на территории Сирии. Иордания будет защищать свои границы, но не зайдет на территорию Сирии», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, Иордания предпримет все необходимое для защиты собственных границ, однако вопросы безопасности внутри Сирии, в приграничных с Иорданией районах, должны решаться в трехстороннем формате с Россией и США.

Министр также выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение о направлении второго гуманитарного конвоя в лагерь для внутренне перемещенных лиц в сирийском Рукбане. Он призвал расформировать лагерь, так как для беженцев появились условия возвращения домой. «Вместе с русскими и американцами мы обсуждаем модальности достижения этого как можно скорее», — отметил Сафади.

В настоящее время район Ат-Танф, находящийся на границе с Иорданией, контролируется США. Там находится военная база США. Эксперты прогнозировали, что после вывода американских войск из Сирии база может перейти под контроль Аммана.