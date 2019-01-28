Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Иордания не захотела претендовать на американскую базу в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Американская военная база в сирийском районе Ат-Танф не перейдет под контроль Иордании после вывода из арабской республики сил США, Амман не намерен пересекать сирийскую границу, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.
«Нет. Ат-Танф находится на территории Сирии. Иордания будет защищать свои границы, но не зайдет на территорию Сирии», — сказал он РИА «Новости».
По его словам, Иордания предпримет все необходимое для защиты собственных границ, однако вопросы безопасности внутри Сирии, в приграничных с Иорданией районах, должны решаться в трехстороннем формате с Россией и США.
Министр также выразил надежду на то, что в ближайшее время будет достигнуто соглашение о направлении второго гуманитарного конвоя в лагерь для внутренне перемещенных лиц в сирийском Рукбане. Он призвал расформировать лагерь, так как для беженцев появились условия возвращения домой. «Вместе с русскими и американцами мы обсуждаем модальности достижения этого как можно скорее», — отметил Сафади.
В настоящее время район Ат-Танф, находящийся на границе с Иорданией, контролируется США. Там находится военная база США. Эксперты прогнозировали, что после вывода американских войск из Сирии база может перейти под контроль Аммана.
Газета ВЗГЛЯД ранее подробно писала о том, что американцы оставляют в Сирии опасный вакуум власти.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Испания, Франция и Германия назвали условия признания Гуайдо президентом В районе посольства России в Дамаске произошел взрыв ПВО Сирии отразили израильскую воздушную атаку
Комментарии
Ближний Восток , Армия , США , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Амман , Иордания , Сирия
Читайте также
Видео
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Российский сенатор дал ответ на дуэль в Киеве
Политика
Охрану Третьяковки усилили везде и навсегда
Происшествия
Берлин выделит €12 млн блокадникам
В мире Статьи
Похититель дважды упал с невестой на руках
Общество
На Магнитогорском металлургическом комбинате произошел пожар
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение