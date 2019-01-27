Супруге президента Сирии успешно провели операцию в госпитале Дамаска

Врачи госпиталя Дамаска успешно провели операцию супруге президента Сирии Башара Асада , Асме, по удалению злокачественной опухоли молочной железы. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия сирийского лидера.

"Госпожа Асма Асад шаг за шагом проходит лечение от злокачественной опухоли. Хирургическая операция на молочной железе в военном госпитале Дамаска закончилась успешно", — говорится в публикации, размещенной в Twitter.

Канцелярия президента Сирии пожелала Асме Асад скорейшего выздоровления.

8 августа канцелярия распространила сообщение об обнаружении у Асмы на ранней стадии злокачественной опухоли молочной железы.

Асма Асад курирует в Сирии программу "Пострадавшим за Родину", которая нацелена на скорейшую реабилитацию инвалидов войны и их возвращение к общественно полезной деятельности. Кроме того, она опекает семьи погибших военнослужащих и интернаты для сирот. Другое направление ее деятельности — поощрение молодых талантов, их направление на научную стажировку за рубеж, в том числе в Россию.