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Супруге президента Сирии успешно провели операцию в госпитале Дамаска 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Врачи госпиталя Дамаска успешно провели операцию супруге президента Сирии Башара Асада, Асме, по удалению злокачественной опухоли молочной железы. Об этом в воскресенье сообщила канцелярия сирийского лидера.
"Госпожа Асма Асад шаг за шагом проходит лечение от злокачественной опухоли. Хирургическая операция на молочной железе в военном госпитале Дамаска закончилась успешно", — говорится в публикации, размещенной в Twitter.
Канцелярия президента Сирии пожелала Асме Асад скорейшего выздоровления.
8 августа канцелярия распространила сообщение об обнаружении у Асмы на ранней стадии злокачественной опухоли молочной железы.
Асма Асад курирует в Сирии программу "Пострадавшим за Родину", которая нацелена на скорейшую реабилитацию инвалидов войны и их возвращение к общественно полезной деятельности. Кроме того, она опекает семьи погибших военнослужащих и интернаты для сирот. Другое направление ее деятельности — поощрение молодых талантов, их направление на научную стажировку за рубеж, в том числе в Россию.
Супруга президента Сирии была признана французским журналом Elle самой изящной "первой леди" планеты 2008 года. У нее трое детей.
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Комментарии1
Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Elle , Дамаск , Сирия
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