ЛАГ рассчитывает на поддержку России в вопросе сирийского урегулирования

"Генсек озвучил позицию ЛАГ по важнейшим вопросам, выразив надежду на поддержку России, которая является важнейшим игроком на международной арене, на ее непосредственное участие в контактах по ряду важнейших региональных проблем, прежде всего, по сирийскому досье", — говорится в документе.

Абуль Гейт подчеркнул важность действий, направленных на достижение приемлемого мирного урегулирования кризиса в Сирии, а также поддержку усилий нового спецпредставителя ООН по решению сирийской проблемы Гейра Педерсена. Глава ЛАГ указал, что такое урегулирование должно отвечать желаниям сирийского народа, с одной стороны, а с другой, — сохранить целостность сирийской территории и покончить с терроризмом.

"В свою очередь, российский представитель рассказал об усилиях и контактах России по урегулированию сирийской проблемы, в том числе, в рамках заседаний по урегулированию в Астане, как двусторонних, так и многосторонних", — отмечается в документе. При этом Богданов отметил важность поддержания контактов с ЛАГ для того, чтобы владеть информацией о мнении арабских стран относительно происходящих событий.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

*Террористическая организация, запрещенная в России