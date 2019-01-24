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В районе посольства России в Дамаске произошел взрыв
Деловая газета «Взгляд»
+
ещё 11
44 минуты назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
В
Дамаске
произошел взрыв в районе, где находится российское посольство, сообщает государственное сирийское
агентство SANA
.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Боевики неоднократно обстреливали район посольства России в Дамаске.
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