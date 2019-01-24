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В районе посольства России в Дамаске произошел взрыв 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Дамаске произошел взрыв в районе, где находится российское посольство, сообщает государственное сирийское агентство SANA.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Боевики неоднократно обстреливали район посольства России в Дамаске.
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Ближний Восток , Африка , В мире , Катастрофы , Происшествия , ИА SANA , Дамаск
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