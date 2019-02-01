Гуайдо не исключил возможность военной интервенции США в Венесуэле 

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо считает нежелательным военное вмешательство Вашингтона в ситуацию в республике, однако не исключает такого развития событий, передает ТАСС. Данную позицию он выразил в четверг в интервью телеканалу CNN.
На вопрос о том, запрашивал ли он поддержку со стороны военных США, Гуайдо через переводчика ответил, что венесуэльцы хотели бы оказать «любое возможное давление» с целью отстранения от власти действующего президента Николаса Мадуро. На уточняющий вопрос о том, поддержал ли бы он военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле, Гуайдо ответил: «Мы в Венесуэле предпринимаем все возможное, чтобы оказать давление, чтобы нам не пришлось прийти к такому сценарию, которого никто не желал бы». Гуайдо добавил, что не ведет каких-либо переговоров с Мадуро.