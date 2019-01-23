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Палестина потребует постоянного членства в ООН 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2019 / Mahmud Hams
Палестина будет требовать постоянного членства в ООН, несмотря на угрозы США применить право вето, об этом РИА Новости заявил советник главы палестинского государства Махмуд Аль-Хаббаш.
Ранее глава МИД Палестины заявлял о том, что планируется подать запрос на постоянное членство в ООН. Запрос будет направлен в Совет Безопасности международной организации.
"Нам не дали этого сделать в 2011 году, когда США использовало свое влияние, пригрозив применить право вето. Ожидаю, что мы снова встретимся с этими трудностями, однако мы все равно будем продолжать стучаться в двери ООН", — сказал аль-Хаббаш.
По словам аль-Хаббаша, являющегося советником Махмуда Аббаса по религиозным вопросам, а также верховным судьей Палестины, действующая американская администрация является "самой худшей для палестинцев с 1942 года".
"Нынешняя американская администрация самая худшая (для Палестины) со времени конференции в Балтиморе в 1942 году. Она наиболее рьяно поддерживает оккупацию, наносит вред палестинскому делу. Она не способна понять перемены в мире, и ведет себя так, словно мир является ее собственностью", — заявил советник главы Палестины.
Государство Палестина по состоянию на 2018 год признано 137 из 193 стран-членов ООН. В этом году оно будет председательствовать в "Группе 77" (G-77) — крупнейшей межгосударственной организации развивающихся стран, действующей в рамках ООН и ее органов.
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Ближний Восток , В мире , Махмуд Аббас , МИД , ООН , РИА Новости , Палестина , США
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