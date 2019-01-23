Сирия пригрозила ударить по аэропорту Тель-Авива после атак Израиля

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что сирийская армия может атаковать аэропорт Тель-Авива, если Совбез ООН не примет мер в связи с ракетными ударами ВВС Израиля по международному аэропорту Дамаска . Сирийский дипломат обвинил страны Запада в поддержке израильской агрессии и подчеркнул, что его страна будет обороняться.

Сирийская арабская армия готова ответить на атаку Военно-воздушных сил Израиля по международному аэропорту Дамаска симметрично. Мишенью для атаки сирийцев может стать аэропорт Тель-Авива, передает НСН слова постоянного представителя Сирии при ООН Башара Джаафари.

«Настал момент для Совбеза [ООН] принять меры и прекратить регулярные нападения израильтян на сирийские территории. В противном случае Сирия <…> реализует свое законное право защищаться и ответит на израильскую атаку, ударив по аэропорту Тель-Авива», — подчеркнул он.

Великобританию и Францию. Аэропорт имени Бен-Гуриона — международный аэропорт в Тель-Авиве, главная израильская воздушная гавань, назван в честь первого премьер-министра еврейского государства. По словам Джаафари, ряд членов Совбеза ООН поддерживает Израиль, «осуществляющий в условиях полной безнаказанности государственный терроризм». В первую очередь, он указал США

Россия играет ключевых ролей в урегулировании вооруженного конфликта в Сирии, об этом заявил ранее спецпосланник ООН по САР Гейр Отто Педерсен на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым Москве , передает ФАН.

ВВС Израиля нанесли очередной удар по сирийским объектам в ночь на 20 января. Погибли четыре военных САА, шесть человек были ранены. Системы противовоздушной обороны Сирии уничтожили более 30 крылатых ракет и управляемых авиабомб в ходе отражение удара ВВС Израиля.

В свою очередь, Израиль заявил о перехвате одинокой ракеты над Голанскими высотами. «Некоторое время назад ракета была запущена по северной части Голанских высот и была перехвачена системой ПВО „Железный купол“, — говорится в заявлении Армии обороны Израиля . Кто именно запустил ракету, не сообщается.

Предыдущая атака израильских самолетов произошла 12 января.

»Они <…> запустили несколько ракет по окрестностям Дамаска. Наша ПВО немедленно отразила атаку и сбила большую часть ракет», — заявил тогда один из сирийских военных.

В результате налета был разрушен склад боеприпасов возле дамасского аэропорта.

«Провокационные действия израильских военно-воздушных сил поставили в опасное положение два гражданских реактивных самолета в тот момент, когда их истребители F-16 проводили атаку с воздуха по Сирии из воздушного пространства Ливана», — заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ также сообщило, что силы ПВО сирийцев сбили 14 из 16 ракет, выпущенных израильскими истребителями в ходе этого налета.

За последний год Израиль неоднократно атаковал территорию Сирии. В Иерусалиме утверждают, что цели этих налетов — объекты вооруженных сил Ирана, находящиеся в САР. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после январских авиаударов по Сирии заявил, что противодействие военному присутствию Ирана в Сирии является «постоянной политикой» страны.

«У нас есть постоянная политика — противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и нанести урон тем, кто пытается навредить нам», — подчеркнул Нетаньяху.

Под другим предлогом наносились ракетные удары летом 2018 года. 12 июля самолеты ВВС Израиля атаковали три укреппункта сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра. Израильские военные сообщили, что удар был нанесен в ответ на вторжение беспилотника сирийских военных в воздушное пространство Израиля. Система ПВО «Железный купол» перехватила сирийский БПЛА после того, как аппарат пересек демилитаризованную зону в районе Голанских высот. Беспилотник пролетел 10 км над израильской территорией и в итоге был сбит противоракетой.

В начале мая иранские вооруженные формирования в Сирии запустили 20 ракет по позициям вооруженных сил Израиля на Голанских высотах. В ответ ЦАХАЛ нанес самый мощный удар по Сирии с 1974 года, атаковав десятки иранских объектов в САР. Россия, чей воинский контингент дислоцирован на сирийской территории, была предупреждена об атаке.

Голанские высоты — территория, фактически подконтрольная Армии обороны Израиля. Западная часть высот была отбита у сирийцев в ходе Шестидневной войны в 1967 году. В 1981 году Израиль в одностороннем порядке провозгласил свой суверенитет над регионом, который не признала ООН. Линией разграничения между САР и Израилем, которые до сих пор пребывают в состоянии войны, остается нейтральная демилитаризованная полоса, приблизительно соответствующая Пурпурной полосе — демаркационной линии между двумя армиями на 1967 год.