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Посол Венесуэлы в Дамаске сравнил ситуацию в стране с событиями 2011 года 

РИА Новости + ещё 34 36 минут назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 24 янв — РИА Новости. Посол Венесуэлы в Сирии Хосе Григорио Бьеморджи Муззатиз сравнил события в его стране с тем, что происходило в САР в 2011 году, по его словам, используется аналогичный сценарий.
В среду в Каракасе начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Спикер оппозиционного парламента Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал «марионеткой США».
В четверг у посольства Венесуэлы в Дамаске прошел митинг солидарности с венесуэльским народом, в котором приняли участие несколько десятков сирийцев и венесуэльцев. Демонстранты стояли с плакатами, гласившими о поддержке Николаса Мадуро.
Посол Муззатиз указал на то, что события в его стране очень схожи с ситуацией в Сирии в 2011 году и используется «тот же сценарий».
Он отметил, что оппозиция использует такие термины, как демократия, однако при этом не признает законно избранного президента и выдвигает «никому неизвестного» кандидата.
Дипломат заявил, что все госучреждения в Венесуэле работают в штатном режиме и ситуация в целом «нормальная» и под контролем властей.
"В Сирии за восемь лет погибли многие, колоссален объем разрушений, нет ни одной семьи, где не погиб бы кто-нибудь из ее членов. Они хотят навязать Венесуэле такой же сценарий, но наша страна победит", — заявил дипломат.
К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия и ряд других стран.
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Ближний Восток , Кавказ , Латинская Америка , Николас Мадуро , РИА Новости , Венесуэла , Дамаск , Сирия , США
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