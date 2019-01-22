За что Израиль выставил счет арабским странам на 250 миллиардов долларов

Многократно слышал от моих армянских друзей, что власти Турции Азербайджана ответственны не только за геноцид армянского народа, но и за грабеж личного имущества и собственности.

Очевидно, что армяне убитые турками в Карсе, Эрзеруме и Ване где-то проживали и чем-то владели. Равно как и армянам Баку и Гянджи явно никто в 1992—1993 не давал времени продать свои дома.

Люди бежали бросая абсолютно все и в их дома тут же заселялись «благодарные» соседи. Помню, как гуляя по центру Баку, где при СССР жили преимущественно армяне, сталкивался с подозрительными и злыми взглядами бакинцев.

Полагаю, я не первый, кто туда пришел с фотоаппаратом и они видели во мне «засланца» ищущего чей-то дом. Я не был засланцем, а просто смотрел эти места из познавательных мотивов. Но есть и другая сторона медали — азербайджанские беженцы из Нагорного Карабаха.

Азербайджанские беженцы из Карабаха

Я понимаю, что и самим азербайджанцам Агдама и Шуши приходилось бежать в те же годы в чем были и их дома и квартиры либо заняли армяне, либо оставили заброшенными. И лично знаком с азербайджанцами живущими от Москвы до Берлина, для которых дом их семьи и сад дедушки где-то в Физули (Варанда) это непроходящая боль.

Очевидно, что выдумки официального Баку про несколько миллионов беженцев из Карабаха это абсурд, противоречащий элементарной статистике (во всем Нагорном Карабахе в 1989 проживали 150 тысяч человек, включая армян и азербайджанцев) и даже с учетом захваченных Арменией районов АЗ ССР нескольких миллионов беженцев быть не может, а от силы 150−200 тысяч. Но и это очень много, людей искреннее жаль. И у них могут быть обоснованные материальные претензии к Республике Армения. Чуть ниже я расскажу, как эти претензии можно было бы урегулировать.

Холокост

Мне, как человеку с еврейскими корнями тема и геноцида и грабежа прекрасно знакома. Моих близких нацисты сгнобили в Освенциме и гетто Вильнюса Львова в 1941—1943 годах. И к сожалению даже архивы не сохранились, чтобы встребовать имущество и компенсации (репарации). Но в целом, Израиль как государство провел колоссальную работу по привлечению виновных в массовых убийствах и грабежах к ответу, хотя бы ответу материальному. Я сейчас не говорю про Германию, признанную виновной в Холокосте и по сей день выплачивающую

Израилю по 400 миллионов евро в год в качестве компенсации за убийства и награбленную собственность. Речь о том, что в любой стране Европы, где проживали еврейские общины и их имущество было национализировано или разграблено — сегодня потомки убитых обращаются в суды соответствующих стран и взыскивают что полагается. Причем, Евросоюз гарантирует все права пострадавших и их потомков. Только за последнее десятилетие потомки убитых в Холокост евреев получили через суды тысячи (!) домов, квартир, земель и заводов принадлежавшие их дедушкам и бабушкам на общую сумму в несколько миллиардов евро. Даже Швейцарию, напрямую не причастную к Холокосту и всего лишь «обелявшую» награбленное Гитлером заставили платить по счетам и те выплатили Израилю 4 миллиарда долларов.

Арабские страны

С европейцами вопрос в целом давно согласован и решается и они сочли правильным закрыть раз и навсегда мрачную тему, выплатив компенсации. А вот с арабскими странами сложнее. Между тем, половина населения Израиля это евреи-выходцы из арабских стран и их потомки. В одном только Марокко проживало 500 тысяч евреев накануне создания Израиля и почти все они бежали оттуда, бросая свое имущество. Порядка 100 тысяч проживали в Тунисе, 150 тысяч в Ираке. Значительные общины были в Сирии, Йемене, Египте и Ливии. Эти люди спасали свои жизни в 1948—1960, прибывая в Израиль нищими, едва ли с чемоданом личных вещей. Хотя в своих странах принадлежали к своего рода деловой и интеллектуальной элите. Арабы мстили им, евреям жившим тысячи лет бок о бок с ними за то, что Израиль победил в войне. Казалось бы, где логика? Но тысячи евреев были убиты в кровавых погромах в Ираке, Марокко, Египте, Сирии в знак «протеста» арабов против… Израиля.

Еврейские беженцы VS палестинские беженцы

Палестинцы справедливо возмущаются тем, что в 1948 их предки бежали из едва созданного Израиля и их земли и дома забрали евреи. Но евреев, бежавших из арабских стран вдвое больше, чем бежавших из Израиля палестинцев. Мне всегда казалось разумным увязать справедливое решение судьбы палестинских беженцев с судьбой еврейских беженцев из арабских государств. Но по неясной причине, Израиль, столько активно все 70 лет своего существования выбивавший компенсации из европейев причастных к Холокосту, игнорировал Арабский мир, откуда бежала половина нынешних израильтян. Проблема была в том, что из 22 арабских государств, лишь 2 имеют с Израилем дипломатические отношения (Египет и Иордания), а остальные даже не признают право Израиля на существование.

И вот правильный день наступил. И Израиль выставляет счета арабскому миру.

Неужели арабы заплатят?

Они даже право Израиля на существование не признали и точно откажутся платить по решениям американских и европейских судов. Тогда задается разумный вопрос, зачем годами судиться, раз все равно арабы не заплатят, исходя из принципиальных убеждений неприятия еврейского государства?

Ответ очень прост: чтобы свести на нет все претензии арабов на возвращение палестинских беженцев и взыскание с Израиля компенсаций за безусловно национализированное в 1948 году имущество палестинских арабов.

Выражаясь простым языком, после того, как арабский мир откажется от исполения судебных решений по выплате компенсаций евреям, Израиль сможет именно этим фактом обьяснять нежелание решать палестинский вопрос. А в перспективе основой для мирного решения арабо-израильского конфликта как раз и станет «взаимозачет» претензий, при котором палестинцы никогда не вернутся в Израиль, но и арабские страны не будут ничего платить еврейским беженцам.

Эта ситуация напоминает армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха? Турки никогда не согласятся признать геноцид армян, а власти Азербайджана никогда не признают изгнание сотен тысяч армян из Баку, Гянджи и Сумгаита. Армения же никогда не уступит Нагорный Карабах.

Напрашивается упомянутый выше «взаимозачет» претензий по израильскому сценарию. Но для этого нужно инциировать привлечение к суду Турции и Азербайджана для формального «узаконивания» фактов геноцида и грабежа.