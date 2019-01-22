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Израиль испытал систему ПРО нового поколения 

Деловая газета «Взгляд» 25 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Министерство обороны Израиля и агентство по противоракетной обороне США во вторник успешно провели испытание новой израильской системы ПРО Arrow 3 («Хец-3», в переводе с иврита «Стрела»), которая считается противоракетной системой нового поколения.
Учебная ракета была запущена в 6.45 по местному времени (7.45 мск). Она заменяла баллистическую ракету большой дальности, для перехвата которой предназначена система Arrow 3. Радар системы ПРО заметил ракету, передал данные в центр управления и уничтожил цель, сообщают «Израильские новости».
Система Arrow 3 — это совместная разработка предприятий Israel Aerospace Industries и Boeing. Испытания вооружения начались еще в 2011 году.
Haaretz отмечает, что Arrow 3 считается системой защиты нового поколения, способной атаковать цели на больших расстояниях с гораздо большей скоростью.
В феврале 2018 года уже сообщалось об успешном испытании Израилем противоракетного комплекса большого радиуса действия «Хец-3», который способен перехватывать баллистические ракеты в космосе.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Boeing , Газета "Гаарец" , Израиль , США
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