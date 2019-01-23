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Сирийские СМИ сообщили о гибели мирных жителей в результате удара коалиции 

RT на русском + ещё 2 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сирийские средства массовой информации сообщили о гибели мирных жителей деревни Багуз на юго-востоке страны в результате авиаудара международной коалиции во главе с США.
Об этом сообщает телеканал SANA со ссылкой на местные источники.
Отмечается, что инцидент произошёл в тот момент, когда жители региона те пытались бежать от террористов террористической организации «Исламское государство»*.
«ВВС международной коалиции нанесли авиаудары по автомобилям, перевозившим мирных жителей, бежавших из деревни Багуз в провинции Дейр эз-Зор, находящейся под контролем ИГ», — говорится в тексте.
В результате ЧП погибли несколько человек, есть раненые, в том числе женщины и дети.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Исламское государство
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