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Россия надеется на переход к активному политическому процессу в Сирии 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что формирование конституционной комиссии в Сирии идёт очень долго.
"То, что касается России — мы в этой части последовательны. Очень надеемся на переход к активному политическому процессу, которым является построение конституционной комиссии, создание Конституции, выработка механизма принятия этой Конституции. Конечно, всё это в рамках выполнения резолюции 2254 — резолюции, которая предусматривает нормализацию обстановки в Сирии", — заявил Шойгу на переговорах со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Москве в понедельник.
По оценке министра, выполнение резолюции Совета Безопасности ООН 2254 идёт очень долго, при том что для её реализации есть все возможности. "Есть все возможности преодолеть препоны, которые, на наш взгляд, не являются значительными", — отметил Шойгу.
Педерсен вступил в новую должность 7 января и стал уже четвертым за семь лет дипломатом, кому поручено найти решение сирийского кризиса. Его предшественник Стаффан де Мистура так и не смог добиться создания конституционного комитета Сирии, который должен реформировать конституцию страны, чтобы на ее основе провести всеобщие выборы и начать реальное политическое урегулирование кризиса.
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Комментарии
Ближний Восток , Политика , Сергей Шойгу , Совбез ООН , ООН , Конституционный комитет Госдумы , Сирия
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