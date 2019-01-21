В результате очередного удара ВВС Израиля погибли четверо сирийских военных

В минувшую ночь Израиль нанес очередной удар по территории Сирии , в результате которого погибло четыре сирийских военнослужащих. Общее число подобных ударов уже давно исчисляется сотнями, однако эксперты считают ответный удар со стороны Сирии невозможным из-за геополитического расклада в регионе. Вероятно, последний удар носит в большей степени политический характер, демонстрирующий готовность Израиля продолжить противостояние с Ираном несмотря на выход США из Сирии.

В результате ночного удара Израиля по территории Сирии четыре сирийских военнослужащих погибли, шесть ранены, поврежден аэропорт Дамаска . Об этом сообщили в понедельник журналистам в Национальном центре управления обороной Минобороны РФ.

«Погибли четверо сирийских военнослужащих, шестеро ранены. В результате удара частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска», — сказали в центре.

«21 января 2019 года в период с 02.11 до 02.56 ВВС Израиля нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений». Там добавили, что

Слова российских военных приводит ТАСС

Подразделения ПВО Сирии в ходе отражения атаки уничтожили свыше 30 израильских крылатых ракет и управляемых авиабомб.

При этом израильские военные задействовали линию связи с российскими коллегами при ночных бомбардировках в Сирии, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя армейской пресс-службы Йонатана Конрикуса.

«Деконфликтизационный механизм работает, используется обеими сторонами. Он был рутинно задействован минувшей ночью», — заявил Конрикус.

Ранее сирийские СМИ сообщили, что комплексам ПВО республики при отражении израильского авиаудара удалось сбить несколько вражеских целей. Как пояснили в Армии обороны Израиля , удар наносился по иранским силам «Аль-Кудс».

В воскресенье сирийское агентство SANA сообщило об отражении израильской атаки на юге страны. Для этого были задействованы силы ПВО. В этот же день в Израиле объявили о перехвате ракеты, запущенной по Голанским высотам.

Незадолго до этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о готовности наращивать атаки на иранские объекты в Сирии ради предотвращения военного закрепления Ирана в этой стране.

«Бомбардировки Военно-воздушных сил Израиля по объектам Ирана на территории Сирии продолжаются уже давно, и их общий счет уже давно перешел за 200 ракетно-авиационных ударов», — рассказал «Газете.Ru» старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин.

По словам эксперта, Израиль в этом плане не остановится и в самом ближайшем будущем удары будут продолжены. Биньямин Нетаньяху, несмотря на то, что имеет хорошие личные отношения с Владимиром Путиным , и на наличие группировки российских войск на территории Сирии, не раз говорил, что для Израиля наличие иранских формирований в непосредственной близости от израильских границ — это вопрос жизни и смерти.

Как считает собеседник издания, Израиль ни при каких обстоятельствах не допустит наличие группировок иранских вооруженных формирований на территории Сирии, тем более в тех ее районах, которые непосредственно примыкают к территории еврейского государства.

Вопрос заключается в том, насколько Тегеран готов отвести подконтрольные ему части и соединения, включая шиитские формирования, от границ Израиля и вывести их в целом из Сирии, полагает специалист.

По мнению Владимира Сажина, главный противник Израиля на территории Сирии — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, выступающая за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана. «Хезболла» щедро спонсируется и снабжается со стороны Тегерана всеми возможными материальными средствами и оружием.

Эксперт считает, что больше всего Израиль раздражает деятельность «Хезболлы». Считать, что Израиль пойдет на какие-либо уступки и прекращение активных боевых действий, было бы неправильным. В этом крайне принципиальном вопросе для еврейского государства политическое руководство этой страны не отступит ни на шаг. Удары будут продолжены, полагает Сажин.

«Сдерживание Ирана в ближневосточном регионе, в том числе и на территории Сирии, остается у Израиля и его ближайшего союзника — Соединенных Штатов Америки — одной из приоритетных военно-политических задач», — рассказала «Газете.Ru» советник директора Российского института стратегических исследований Елена Супонина.

По словам собеседника издания, несмотря на все заявления Вашингтона об уходе его воинских контингентов из Сирии, торопиться с этим американцы явно не собираются. А израильтяне всеми своими действиями в последнее время хотят подчеркнуть, что уйдут американцы или останутся, но Израиль продолжит выполнять свою задачу по вытеснению Ирана.

Так что скорее всего, эти удары носят не только оперативно-тактический характер, как уверяют сами израильтяне, ссылаясь на данные своих разведслужб, но и общеполитический характер сообщения, посылаемого Соединенным Штатам и их ближайшим союзникам в регионе. В частности, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам.

«Я думаю, никакой ответной военной реакции со стороны вооруженных сил Сирии, за исключением действий войск ПВО, эффективность которых под вопросом, все же не будет», — пояснил «Газете.Ru» руководитель исследований исследовательского института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко.

По словам эксперта, со стороны Сирии подобные меры — это бесполезные шаги, да и Москва от таких выпадов Дамаска будет не в восторге. Плюс ко всему ситуация достаточно двусмысленна — Израиль наносит удары все же не по сирийским войскам, а по иранским военным объектам и проиранским вооруженным формированиям.

«И я не могу себе представить, по какому месту сирийцы будут наносить ответный удар», — считает Алексей Малашенко, — по территории Израиля? Это невозможно. Поэтому шуму сейчас много, но никаких ответных мер не будет».

«Как правило, каких-либо подробностей по итогам ракетно-авиационных ударов и противовоздушных боев (а подобных за последнее время на территории Сирии было уже более 200) ни Израиль, ни официальный Дамаск не приводит», — рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Однако, по словам эксперта, все действия войск противовоздушной обороны Сирии фиксируются всеми возможными техническими (да и агентурными) средствами разведки вооруженных сил Израиля и Соединенных Штатов. То есть для Иерусалима и Вашингтона устойчивость и эффективность ПВО Сирии никогда не являлась военной тайной, а вновь полученные сведения тщательно анализируются и активно используются в боевой подготовке войск, а также при модернизации существующего вооружения, военной техники и разработке перспективных образцов.

По словам собеседника издания, что в действительности происходит на стартовых позициях зенитных ракетных войск ПВО Сирии, за исключением официальных заявлений, неизвестно. А между тем сирийцы другого вооружения войск противовоздушной обороны, за исключением российского, на оснащении не имеют.