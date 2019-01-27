В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

Порядка 1,3 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территории иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 293 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 512 человек (женщин — 154, детей — 262), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 781 человек (женщин — 234, детей — 398)", — говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулись 208 сирийцев.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 16,3 гектара территории и 2,1 километра дорог. Помимо этого, специалисты уничтожили 28 взрывоопасных предметов, в том числе одно самодельное взрывное устройство.

За минувшие сутки Фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в Алеппо, в ходе которой сирийским гражданам выдана одна тонна хлеба.