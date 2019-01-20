Лицо Ципи Ливни стерли с предвыборного плаката

Глава израильской партии "Ха-Тнуа", экс-руководитель МИД страны Ципи Ливни призвала бороться за женское равноправие. Эмоциональное видео с этим призывом было опубликовано в Instagam политика.

"Присоединяйтесь ко мне в борьбе за лицо страны!" — призывает Ливни, считая, что вместе с ее лицом с предвыборных плакатов исчезло лицо всех женщин Израиля.

Изображение политика было удалено с предвыборного плаката по решению мэрии израильского города Бней-Брак. Ливни считает, что такое решение было принято лишь потому, что это была фотография женщины.