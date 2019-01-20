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«Панцирь» и «Бук» отразили удар ВВС Израиля по аэропорту Дамаска 

Деловая газета «Взгляд» 18 часов назад
ЗРК «Панцирь» и «Бук» при отражении авиаудара ВВС Израиля по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет, сообщил национальный центр управления обороной России.
Отмечается, что удар управляемыми ракетами по территории Сирии был нанесен израильскими ВВС из акватории Средиземного моря. Целью был аэропорт Дювали на юго-востоке Дамаска. Инфраструктура аэропорта не пострадала, жертв и разрушений нет, передает РИА «Новости».
По данным центра управления обороной, атака была совершена 20 января в 13.32 четырьмя самолетами F-16 ВВС Израиля.
Ранее сообщалось, что система ПВО Сирии отразила в воскресенье израильскую воздушную атаку, сбиты все выпущенные по сирийской территории ракеты. После этого Израиль заявил о сбитой ракете над Голанскими высотами, выпущенной с территории Сирии.
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , РИА Новости , Дамаск , Израиль , Сирия
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