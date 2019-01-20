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Израиль и Чад восстановили дипотношения 

РИА Новости + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Израиль и Чад объявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были прерваны почти полвека назад.
С соответствующим заявлением выступили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, приехавший с однодневным визитом в столицу Чада Нджамену, и президент Чада Идрис Деби.
"Нетаньяху и… Деби объявили о возобновлении дипломатических отношений между Чадом и Израилем. Обе стороны подпишут официальный меморандум в ближайшие несколько минут", — сообщила канцелярия Нетаньяху.
Свой визит "в огромную мусульманскую страну", расположенную в центре Африки, глава израильского правительства ранее назвал "историческим прорывом" и пообещал новые шаги на пути сближения с другими государствами арабо-исламского мира.
Поездка Нетаньяху в Чад стала ответом на визит двухмесячной давности президента Деби, в ходе которого было анонсировано восстановление дипотношений после 46 лет перерыва.
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Ближний Восток , Африка , В мире , Идрис Деби , Биньямин Нетаньяху , Израиль , Нджамена , Чад
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