Израиль и Чад восстановили дипотношения

Израиль и Чад объявили о восстановлении дипломатических отношений, которые были прерваны почти полвека назад.

"Нетаньяху и… Деби объявили о возобновлении дипломатических отношений между Чадом и Израилем. Обе стороны подпишут официальный меморандум в ближайшие несколько минут", — сообщила канцелярия Нетаньяху.

Свой визит "в огромную мусульманскую страну", расположенную в центре Африки, глава израильского правительства ранее назвал "историческим прорывом" и пообещал новые шаги на пути сближения с другими государствами арабо-исламского мира.

Поездка Нетаньяху в Чад стала ответом на визит двухмесячной давности президента Деби, в ходе которого было анонсировано восстановление дипотношений после 46 лет перерыва.