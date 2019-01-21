Израильские военные назвали причину ударов по Сирии

Израильские военные нанесли минувшей ночью удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках, сообщила армейская пресс-служба.

Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

"Целью налета стали военные объекты (иранского подразделения) "Аль-Кудс" в Сирии, включая склады оружия, в основном в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь", — говорится в сводке.

"В ходе налета были выпущены десятки сирийских зенитных ракет, несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня. В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы", — сообщили израильтяне.

Информации о наличии потерь с израильской стороны не поступало.