Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Израильские военные назвали причину ударов по Сирии 

РИА Новости 13 минут назад
Фото: © AP Photo / SANA
Израильские военные нанесли минувшей ночью удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках, сообщила армейская пресс-служба.
Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.
"Целью налета стали военные объекты (иранского подразделения) "Аль-Кудс" в Сирии, включая склады оружия, в основном в районе международного аэропорта Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь", — говорится в сводке.
"В ходе налета были выпущены десятки сирийских зенитных ракет, несмотря на однозначное предостережение не допускать открытия огня. В результате несколько сирийских противовоздушных батарей были атакованы", — сообщили израильтяне.
Информации о наличии потерь с израильской стороны не поступало.
Последние новости
Эксперт прокомментировал столкновение двух Су-34 на Дальнем Востоке Выпад США против России, разозливший Германию Сказка о разбитом корыте: как Киев хотел "Газпром" наказать
Ближний Восток , Армия , Войска , Сирия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Оценены шансы США отразить ядерный удар России40
В центре Москвы мужчина расстрелял своих похитителей813
Умер Юрий Кушнерев3
Филарет нашел способ отобрать Киево-Печерскую Лавру279
Япония поставила РФ условие по Курилам1581
Видео
00:52
«На Западе латышей не ждут»: Паулс о надеждах на Россию
Шоу-бизнес Статьи
00:30
В Москву придут аномальные морозы
Погода Новости Москвы
01:55
В Магнитогорске снесли стену взорвавшегося дома
Происшествия
03:33
Кремль предупредил Абэ
Политика Азия
02:35
«Я не думала, что это зайдет так далеко»
Происшествия Статьи
01:00
Внедорожник с людьми рухнул с третьего этажа парковки
Происшествия
00:48
«Панцири» и «Буки» отбили атаку израильских ракет
Армия Ближний Восток
00:10
В Куршавеле произошел пожар, есть погибшие
Происшествия Катастрофы
00:42
Отдавший России Т-34 Лаос получил «Белых орлов»
Армия Оружие
04:00
Режиссёра фильма о блокаде Ленинграда вызвали на допрос
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение