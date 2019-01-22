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Российские ВКС засекли в Средиземном море израильскую ракету-мишень
РИА Новости
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ещё 12
29 минут назад
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РФ
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