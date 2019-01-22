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Российские ВКС засекли в Средиземном море израильскую ракету-мишень 

РИА Новости + ещё 12 29 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ВКС РФ УТРОМ ВО ВТОРНИК ЗАСЕКЛИ НА ВОСТОКЕ СРЕДИЗЕМНОГО МОРЯ РАКЕТУ-МИШЕНЬ, ЗАПУЩЕННУЮ ИЗРАИЛЕМ В РАМКАХ ИСПЫТАНИЙ ПВО — МИНОБОРОНЫ
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Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , РИА Новости
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