Израиль применил боевые пули против демонстрантов в Газе

Столкновения израильской армии с палестинцами произошли во время демонстрации в секторе Газа , ранения получили более 40 человек. Об этом сообщает Минздрав Палестины.

В заявлении ведомства отмечается, что пострадали 43 человека в результате применения слезоточивого газа и боевых пуль израильских сил против мирных демонстрантов на востоке сектора Газа, передаёт РИА Новости

Десятки тысяч палестинцев с весны 2018 года устраивают протестные акции «Великого марша возвращения», чтобы привлечь внимание к проблеме территорий, отторгнутых у них 70 лет назад Израилем. Наибольшие обороты протестные манифестации набирают по пятницам.