Rai Al-Youm (Великобритания): в Тель-Авиве критикуют решение Нетаньяху нанести удары по Сирии, «загнавшее Путина в угол»

Новые удары Израиля по Сирии . По мнению израильских аналитиков, это беспрецедентный шаг, на который Нетаньяху идет лишь потому, что это повысит его популярность и обеспечит больше голосов на выборах 9 апреля. В то же время даже генералы ЦАХАЛ критикуют такое безрассудство: ведь эти действия могут ещё больше отдалить Израиль от России и Путина от Нетаньяху.

Этот беспрецедентный шаг израильские аналитики, а также политические и военные чиновники посчитали очевидным и безответственным нарушением туманной политики государства-оккупанта. Об этом сообщил военный обозреватель еврейской газеты «Едиот ахронот» (Yediot Ahronoth) Алекс Фишман, сославшись на высокопоставленные источники в Тель-Авиве. Он утверждает, что многие израильские министры и генералы выступили против, утверждая, что этот шаг может спровоцировать иранцев, сирийцев и «Хезболлу» на ответные меры. Кроме того, Фишман пояснил, что хорошо информированные политические источники подчеркнули в своем интервью газете, что Нетаньяху идёт на этот шаг, зная, что это повысит его популярность и обеспечит ему больше голосов на выборах, назначенных на 9 апреля. Аналитик подчеркнул, что данное заявление прозвучало, чтобы восстановить имидж Нетаньяху как «мастера в сфере безопасности» в израильском государстве.

Аналитик также отметил, что заявления Нетаньяху завели в тупик президента России Владимира Путина , который до сих пор отказывается встретиться с израильским лидером, хотя последний несколько раз пытался договориться о переговорах. Путин отклонил все предложения, и никаких упоминаний относительно какой-либо договоренности о проведении встречи между ними до сих пор достигнуто не было. Как утверждают источники в Тель-Авиве, эти заявления могут ещё больше отдалить Израиль от России и Путина от Нетаньяху.

Однако недавние израильские атаки на сирийской арене и последующие откровенные заявления Нетаньяху свидетельствуют о новом этапе агрессии Тель-Авива в Сирии, затрагивающей как местный, так региональный и международный уровень. Кроме того, у этой враждебности есть потенциал для дальнейшего политического и военного развития.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил то, что всем уже известно о недавней агрессии в пригороде Дамаска. Перед началом заседания кабинета министров он заявил, что израильские ВВС осуществили бомбардировку объекта, который якобы является складом иранского оружия. Тем самым Нетаньяху повторил слова главнокомандующего оккупационной армии, генерала Гади Айзенкота, который в своем недавнем интервью газете «Нью Йорк Таймс» (The New York Times), ещё находясь в должности начальника штаба, сказал, что его армия совершила сотни атак и бомбардировок иранских и хезболлинских объектов.

Израильские СМИ также процитировали слова Нетаньяху, сказанные им на прощание Айзенкоту, а именно, что за последние 36 часов израильские ВВС атаковали иранские склады возле международного аэропорта Дамаска. Как выразился израильский лидер, недавние атаки доказывают, что Израиль как никогда раньше полон решимости выступить против Ирана в Сирии.

Кроме того, Нетаньяху похвалил Гади Айзенкота за то, что он совершил это нападение до завершения срока своих полномочий, и заявил, что армия, действовавшая под его руководством, провела операцию при сотрудничестве со всеми органами безопасности, начиная с Общей службы безопасности (ШАБАК), Моссада, и заканчивая полицией и другими ведомствами. Нетаньяху заявил, что Тель-Авиву удалось добиться впечатляющих успехов в сдерживании иранской армии в Сирии. По его словам, израильская армия сотни раз наносила удары по иранским объектам и.

Премьер-министр Израиля продолжил: «Вместе мы работали против производства высокоточного оружия в Ливане, демонтировали туннели "Хезболлы" в этой стране во время операции "Северный щит", действовали против туннелей ХАМАС вдоль границы с сектором Газа и предотвратили сотни отдельных террористических актов в Иудее и Самарии (Западный берег)».

В свою очередь генерал Гиора Эйланд, бывший глава Совета национальной безопасности Израиля, утверждает, что возможности Ирана нанести удар по Израилю из Сирии по-прежнему очень ограничены. В то же время он подчеркнул, что иранцы могут задействовать «Хезболлу» против Израиля. По мнению Эйленда, это представляет серьезную угрозу с точки зрения суммы ущерба, который Иран может нанести израильскому очагу.

Он отметил, что есть единственный способ, с помощью которого можно усложнить «Хезболле» задачу по борьбе с Израилем: Тель-Авив должен разъяснить Бейруту, что ответ на огонь из Ливана будет означать начало конфронтации не между Израилем и «Хезболлой», а между Израилем и Ливаном.

Как сказал генерал, последствия этой тотальной войны будут разрушительными для Ливана, и это то, чего хочет «Хезболла». По его словам, необходимо сбалансировать иранское давление, направленное на борьбу с нами, давлением со стороны ливанского народа, и это можно достигнуть только в том случае, если Израиль будет говорить убедительно о масштабах ущерба, который будет причинен Ливану.

Rai Al-Youm, Великобритания