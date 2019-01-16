Odatv (Турция): «Пэтриот» или С-400… Имеет ли смысл покупать обе системы

Odatv (Турция) внимательно анализирует сложившуюся непростую ситуацию. Он не сомневается, что российская система превосходит американскую. Но согласится ли Турции есть три варианта действий: купить российский С-400, купить американский «Пэтриот» или купить обе системы. Нежат Эслен извнимательно анализирует сложившуюся непростую ситуацию. Он не сомневается, что российская система превосходит американскую. Но согласится ли Москва на передачу технологий и локализацию производства?

В своей первой статье на эту тему я обратил внимание на следующие моменты:

— системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты от баллистических ракет, являются стратегическими вооружениями; эти вооружения способны влиять на существующие геостратегические балансы и менять их;

— приобретение систем противовоздушной обороны может дать ориентиры относительно того, к какому геополитическому центру силы покупающая их страна ближе;

— у Турции до сих пор нет системы противовоздушной обороны большой дальности для защиты от баллистических ракет; эта ситуация представляет собой серьезный пробел в системе безопасности;

США желают препятствовать попыткам Турции приобрести систему противовоздушной обороны С-400 у России и с этой целью желают продать Турции систему «Пэтриот» (Patriot).

В тех противоречивых условиях, в которых мы находимся, США под влиянием оставшихся со времен холодной войны привычек хранят на базе Инджирлик модернизированные ядерные вооружения, причем мы не знаем, против кого их могут использовать, в Кюреджике эксплуатируют радиолокационную станцию раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, которые могут быть направлены с востока или севера, открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана — Отряды народной самообороны, которых Турция считает угрозой своей безопасности, пытаются препятствовать покупке Турцией системы противовоздушной обороны С-400 у России, с этой целью используют в качестве козыря проект Ф-35 (F-35) и хотят продать свою систему «Пэтриот» вместо российской системы С-400.

В этих условиях у Турции есть три варианта действий: купить российскую систему С-400, купить американскую систему «Пэтриот» или купить обе системы. Турция должна сделать рациональный выбор.

Военные интеллектуалы тоже должны поделиться своими взглядами.

Прежде чем сделать окончательный выбор в вопросе приобретения системы противовоздушной обороны, необходимо найти ответы на следующие вопросы:

— какие геополитические события ожидаются в нашем регионе в ближайшие пять, десять, 30, 50 лет;

— какие из окружающих нас стран уже обладают баллистическими ракетами, какие страны смогут обладать этим потенциалом в дальнейшем, какие страны могут представлять потенциальную угрозу;

— одинаково ли восприятие угрозы нападения с применением баллистических ракет у НАТО , США и Турции;

— каковы приоритеты Турции в формировании представления об угрозе нападения с применением баллистических ракет;

— приобретенная система будет обеспечивать исключительно потребности национальной безопасности или же будет частью интегрированной системы обороны НАТО;

— каковы особенности российских и американских систем С-400 и «Пэтриот», какая система лучше (очевидно, российская система С-400 превосходит американскую систему «Пэтриот» по таким особенностям, как способность поражать баллистические цели и боевые самолеты, радиус действия радара, дальность поражения целей);

— какая страна вместе с продажей своей системы вооружения согласится на передачу технологий и локализацию производства;

— какая система более выгодна с точки зрения анализа цены и эффективности;

— как отказ от покупки С-400 под давлением США может повлиять на турецко-российские отношения и совместные стратегические проекты двух стран;

— возможно ли использование американской системы «Пэтриот», в случае если угроза будет исходить от какой-нибудь страны — члена НАТО;

— какая система больше подходит с точки зрения балансов в Эгейском море, учитывая греческую систему противовоздушной обороны здесь;

— есть ли потребность в покупке и американской, и российской систем, необходимость ли это, или же это поиск политического баланса.

Вопрос о покупке данных систем вооружения, которые обойдутся Турции в миллиарды долларов, должен занимать важное место в повестке дня страны. Оппозиционные партии тоже должны быть заинтересованы в выборе рационального варианта, должны быть включены в этот процесс и показать свои предпочтения, мотивы. Наряду с политическими партиями своими взглядами на эту тему должны поделиться настоящие эксперты и военные интеллектуалы.