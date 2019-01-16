У Турции есть три варианта действий: купить российский С-400, купить американский «Пэтриот» или купить обе системы. Нежат Эслен из Odatv (Турция) внимательно анализирует сложившуюся непростую ситуацию. Он не сомневается, что российская система превосходит американскую. Но согласится ли Москва на передачу технологий и локализацию производства?
В своей первой статье на эту тему я обратил внимание на следующие моменты:
— системы противовоздушной обороны, предназначенные для защиты от баллистических ракет, являются стратегическими вооружениями; эти вооружения способны влиять на существующие геостратегические балансы и менять их;
— приобретение систем противовоздушной обороны может дать ориентиры относительно того, к какому геополитическому центру силы покупающая их страна ближе;
— у Турции до сих пор нет системы противовоздушной обороны большой дальности для защиты от баллистических ракет; эта ситуация представляет собой серьезный пробел в системе безопасности;
— США желают препятствовать попыткам Турции приобрести систему противовоздушной обороны С-400 у России и с этой целью желают продать Турции систему «Пэтриот» (Patriot).
В тех противоречивых условиях, в которых мы находимся, США под влиянием оставшихся со времен холодной войны привычек хранят на базе Инджирлик модернизированные ядерные вооружения, причем мы не знаем, против кого их могут использовать, в Кюреджике эксплуатируют радиолокационную станцию раннего предупреждения о пусках баллистических ракет, которые могут быть направлены с востока или севера, открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана — Отряды народной самообороны, которых Турция считает угрозой своей безопасности, пытаются препятствовать покупке Турцией системы противовоздушной обороны С-400 у России, с этой целью используют в качестве козыря проект Ф-35 (F-35) и хотят продать свою систему «Пэтриот» вместо российской системы С-400.
В этих условиях у Турции есть три варианта действий: купить российскую систему С-400, купить американскую систему «Пэтриот» или купить обе системы. Турция должна сделать рациональный выбор.
Военные интеллектуалы тоже должны поделиться своими взглядами.
Прежде чем сделать окончательный выбор в вопросе приобретения системы противовоздушной обороны, необходимо найти ответы на следующие вопросы:
— какие геополитические события ожидаются в нашем регионе в ближайшие пять, десять, 30, 50 лет;
— какие из окружающих нас стран уже обладают баллистическими ракетами, какие страны смогут обладать этим потенциалом в дальнейшем, какие страны могут представлять потенциальную угрозу;
— одинаково ли восприятие угрозы нападения с применением баллистических ракет у НАТО, США и Турции;
— каковы приоритеты Турции в формировании представления об угрозе нападения с применением баллистических ракет;
— приобретенная система будет обеспечивать исключительно потребности национальной безопасности или же будет частью интегрированной системы обороны НАТО;
— каковы особенности российских и американских систем С-400 и «Пэтриот», какая система лучше (очевидно, российская система С-400 превосходит американскую систему «Пэтриот» по таким особенностям, как способность поражать баллистические цели и боевые самолеты, радиус действия радара, дальность поражения целей);
— какая страна вместе с продажей своей системы вооружения согласится на передачу технологий и локализацию производства;
— какая система более выгодна с точки зрения анализа цены и эффективности;
— как отказ от покупки С-400 под давлением США может повлиять на турецко-российские отношения и совместные стратегические проекты двух стран;
— возможно ли использование американской системы «Пэтриот», в случае если угроза будет исходить от какой-нибудь страны — члена НАТО;
— какая система больше подходит с точки зрения балансов в Эгейском море, учитывая греческую систему противовоздушной обороны здесь;
— есть ли потребность в покупке и американской, и российской систем, необходимость ли это, или же это поиск политического баланса.
Вопрос о покупке данных систем вооружения, которые обойдутся Турции в миллиарды долларов, должен занимать важное место в повестке дня страны. Оппозиционные партии тоже должны быть заинтересованы в выборе рационального варианта, должны быть включены в этот процесс и показать свои предпочтения, мотивы. Наряду с политическими партиями своими взглядами на эту тему должны поделиться настоящие эксперты и военные интеллектуалы.