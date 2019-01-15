Моряков Черноморского флота наградили за участие в боевых действиях в Сирии

Ранее делегация из РФ прибыла Сирию для заключения соглашения о сотрудничестве между Севастополем Тартусом . В рамках своего визита делегация во вторник посетила также ПМТО ВМФ России, где на борту фрегата "Адмирал Макаров" были вручены медали и памятные подарки 50 морякам-севастопольцам и членам экипажей кораблей.

"Сегодня наша армия доказала, что она лучшая в мире. После Сирии к России относятся по-другому во всем мире. Авторитет России становится значительным в мере, а первую очередь, благодаря ратному труду нашей армии и флота. К сожалению, в Сирии не обошлось без потерь. Но каждый из вас должен понимать, что защищая Сирию, вы защищаете свою Родину, своих отцов, жён и матерей", — сказал первый зампредседателя "Боевого братства", глава группы дружбы между парламентами РФ и САР Дмитрий Саблин.

Он также уточнил, что такая медаль вручается только участникам боевых действий.

Награды получили командующие и экипажи оперативного командования в дальней морской зоне, фрегата "Адмирал Макаров", морского тральщика "Иван Голубец", подводных лодок "Колпино" и "Великий Новгород", противодиверсионного ракетного катера "Юнармеец Крыма", танкера "Иман" и морского буксира "МБ-31".