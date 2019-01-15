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Моряков Черноморского флота наградили за участие в боевых действиях в Сирии 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: Р-Спорт
Всероссийская общественная организация ветеранов "Боевое братство" вручила морякам Черноморского флота, находящимся на задании в Сирийской Арабской Республике, медали "За ратную доблесть", передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее делегация из РФ прибыла Сирию для заключения соглашения о сотрудничестве между Севастополем и Тартусом. В рамках своего визита делегация во вторник посетила также ПМТО ВМФ России, где на борту фрегата "Адмирал Макаров" были вручены медали и памятные подарки 50 морякам-севастопольцам и членам экипажей кораблей.
"Сегодня наша армия доказала, что она лучшая в мире. После Сирии к России относятся по-другому во всем мире. Авторитет России становится значительным в мере, а первую очередь, благодаря ратному труду нашей армии и флота. К сожалению, в Сирии не обошлось без потерь. Но каждый из вас должен понимать, что защищая Сирию, вы защищаете свою Родину, своих отцов, жён и матерей", — сказал первый зампредседателя "Боевого братства", глава группы дружбы между парламентами РФ и САР Дмитрий Саблин.
Он также уточнил, что такая медаль вручается только участникам боевых действий.
Награды получили командующие и экипажи оперативного командования в дальней морской зоне, фрегата "Адмирал Макаров", морского тральщика "Иван Голубец", подводных лодок "Колпино" и "Великий Новгород", противодиверсионного ракетного катера "Юнармеец Крыма", танкера "Иман" и морского буксира "МБ-31".
"Экипаж корабля действительно рад этому событию, потому что мы почувствовали заботу о нашем корабле, что о нас помнят, нами гордятся", — сказал журналистам командир фрегата "Адмирал Макаров", капитан второго ранга Григорий Бреев.
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Комментарии
Ближний Восток , Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Саблин , РИА Новости , Севастополь , Сирия , Тартус
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