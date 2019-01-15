В Сирии из-за холодов погибли 15 детей, сообщили в ЮНИСЕФ

По меньшей мере 15 детей погибли на юго-западе и востоке Сирии из-за суровых холодов, сообщается в заявлении регионального директора ЮНИСЕФ Гирта Каппирале, опубликованном на официальном сайте организации.

"Низкие температуры и суровые условия проживания в (сирийском лагере беженцев — ред.) "Рукбан" на юго-западной границе Сирии с Иорданией все больше подвергают риску жизни детей. Всего за один месяц по меньшей мере восемь детей — большинство из них младше восьми месяцев, младшему из них менее часа — погибли", — говорится в заявлении.

"Между тем, в восточной Сирии, из-за ожесточенных боевых действий в районе Хаджина в (провинции — ред.) Дейр-эз-Зор число перемещенных лиц с декабря оценивается в десять тысяч человек. Семьи, ищущие безопасности, сталкиваются с трудностями, покидая зону конфликта, и находятся на холоде длительное время без укрытия и без предметов первой необходимости. Как сообщается, в опасном и тяжелом пути погибли семь детей, многие из них младше одного года", — отмечается в документе.

Согласно документу, ЮНИСЕФ призывает все стороны конфликта предоставить безопасное перемещение за линию огня всем ищущим безопасности семьям и облегчить доступ к медицинской помощи детям в Хаджине и других районах Сирии.

Как отмечается в заявлении, ЮНИСЕФ призывает все стороны срочно облегчить прохождения гуманитарного конвоя в лагерь "Рукбан", включающий передвижные клиники.

Лагерь сирийских беженцев "Рукбан", расположенный на сирийско-иорданской границе на юго-востоке провинции Хомс, находится в 55-километровой зоне ответственности базы США в Эт-Танфе.