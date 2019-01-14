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Мнение: власти США привыкли «не получать в морду» за ошибки, и это чревато 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AFP 2018 / Ozan Kose
Президент США Дональд Трамп пригрозил разорить Турцию, если она нападет на курдов в Сирии. Политолог Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik рассказал, чем чревата политика Соединенных Штатов в регионе.
Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции экономическими мерами, если Анкара решит напасть на сирийских курдов.
"Начинаем давно назревший вывод (войск) из Сирии и в то же время наносим сильные удары по тому, что осталось от халифата "Исламского государства"* с разных точек. Нападем снова с имеющихся рядом баз, если оно (ИГ*) преобразуется. Истощим Турцию экономически, если они ударят по курдам", — написал Трамп у себя в Twitter.
По словам Трампа, США также не хотят, чтобы "курды провоцировали Турцию".
"Россия, Иран и Сирия являются крупнейшими бенефициарами долгосрочной политики США по разрушению ИГ* в Сирии — естественные враги. Мы также выигрываем от этого, но настало время вернуть наши войска домой. Прекратим БЕСКОНЕЧНЫЕ ВОЙНЫ!", — добавил президент США.
Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил, что в Сирии находятся "пара тысяч" американских военнослужащих, и их вывод из этой страны не изменит способность страны проводить необходимые военные действия.
Президент Турции Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в сирийском Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он объявил о решении отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с Трампом 14 декабря, по итогам которого президент принял решение вывести американские войска из САР.
Политолог Дмитрий Юрьев считает, что действия США похожи на "баловство неразумного дитяти".
"Эта история с турками, курдами и так далее, а также весь контекст отношений США с другими странами свидетельствует о том, что Америка идет по пути к новому изоляционизму, что было свойственно Америке в XIX веке, до агрессивного стиля президента Теодора Рузвельта. Америке становится плевать на весь мир, и американская геополитика превращается в баловство неразумного дитяти. Такие меры против Турции (на которые намекает президент США — ред.) — будто элемент какого-то кукольного спектакля: вот, если что, мы тебя накажем. На самом деле речь идет об очень серьезных процессах на Ближнем и Среднем Востоке. Мы не понимаем, как далеко могут зайти события, столь безответственно запущенные Соединенными Штатами, которые вторглись туда якобы бороться с ИГИЛ*, а на самом деле поддерживали ничем не лучших оппозиционеров", — сказал Дмитрий Юрьев в эфире радио Sputnik.
Он отметил, что такая политика США чревата непредсказуемыми последствиями.
"Действия Америки — это полная безответственность, сведение внешней политики исключительно к демонстративным символическим действиям. И последствия такой политики будут очень серьезными, прежде всего, для США, но, к сожалению, и для других стран тоже. Дополнительная нагрузка и дополнительная ответственность ложатся и на плечи России в такой ситуации. Американская власть привыкла "не получать в морду" за свои ошибки — это чревато тем, что когда ошибки накапливаются, получается такой крах, который рушит всю систему", — заключил Дмитрий Юрьев.
Трамп в середине декабря 2018 года заявил о победе над ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной пребывания американских военных в стране. Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения коалиции. 11 января неназванный американский военный чиновник заявил Fox News, что США выводят военную технику из Сирии, но войска пока остаются.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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Ближний Восток , Статьи , Дмитрий Юрьев , Теодор Рузвельт , Дональд Трамп , Исламское государство , Администрация США , ИА Sputnik , Fox News , Анкара , Иран , Сирия , США , Турция
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