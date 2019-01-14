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Путин отреагировал на ЧП под Ростовом
Путин отреагировал на ЧП под Ростовом

СМИ: на разбившемся в Иране самолете выжил только один человек 

РИА Новости + ещё 34 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Только один человек из числа находившихся на борту разбившегося под Тегераном самолета выжил, всего в нем находились 16 человек, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по чрезвычайным ситуациям Ирана.
Ранее телеканал Press TV сообщил, что пилоты грузового самолета, разбившегося в понедельник под Тегераном, предположительно, выжили.
"Среди 16 находившихся на борту самолета людей выжил только инженер самолета", — говорится в заявлении.
Как сообщает агентство Fars, судьба людей, живущих в зданиях на месте крушения, неизвестна.
Грузовой самолет Boeing 707 летел из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. Как сообщили источники Fars, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район. Вертолет, 10 машин и один автобус скорой помощи прибыли на место крушения.
Пресс-секретарь ОАО "Международный аэропорт Манас" Алия Курбанова сообщила РИА Новости, что самолет принадлежал иранской авиакомпании и совершал чартерный рейс из Бишкека.
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Ближний Восток , Происшествия , ИА Fars , РИА Новости , Иран , Тегеран
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