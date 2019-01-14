СМИ: на разбившемся в Иране самолете выжил только один человек

Только один человек из числа находившихся на борту разбившегося под Тегераном самолета выжил, всего в нем находились 16 человек, сообщает агентство Fars со ссылкой на заявление управления по чрезвычайным ситуациям Ирана

Ранее телеканал Press TV сообщил, что пилоты грузового самолета, разбившегося в понедельник под Тегераном, предположительно, выжили.

"Среди 16 находившихся на борту самолета людей выжил только инженер самолета", — говорится в заявлении.

Как сообщает агентство Fars, судьба людей, живущих в зданиях на месте крушения, неизвестна.

Грузовой самолет Boeing 707 летел из Бишкека в международный аэропорт "Пайам" в городе Карадж в пригороде Тегерана, но по ошибке стал приземляться в аэропорту "Фатх" в том же городе. Как сообщили источники Fars, пилот не справился с управлением при посадке, самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в жилой район. Вертолет, 10 машин и один автобус скорой помощи прибыли на место крушения.