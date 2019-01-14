Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии

В то же время лидер США отметил, что войска страны выводятся из Сирии , попутно уничтожая «оставшихся там боевиков ИГ*».

Американский президент Дональд Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.

При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон начинает вывод войск США, одновременно сражаясь «с оставшимися в стране боевиками ИГ*».

«Начинаем долгожданный вывод войск (США — прим. ред.) из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому числу оставшихся боевиков ИГ*, атакуя их с разных сторон», — написал Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии никак не повлияет на возможность США проводить военные операции в регионе при необходимости. А в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о победе над боевиками ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране.

*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ