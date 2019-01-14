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Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 6 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
В то же время лидер США отметил, что войска страны выводятся из Сирии, попутно уничтожая «оставшихся там боевиков ИГ*».
Американский президент Дональд Трамп заявил о начале вывода войск США из Сирии. Об этом он написал в своем Twitter.
При этом Трамп подчеркнул, что Вашингтон начинает вывод войск США, одновременно сражаясь «с оставшимися в стране боевиками ИГ*».
«Начинаем долгожданный вывод войск (США — прим. ред.) из Сирии, одновременно нанося удар по небольшому числу оставшихся боевиков ИГ*, атакуя их с разных сторон», — написал Трамп.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вывод американских войск из Сирии никак не повлияет на возможность США проводить военные операции в регионе при необходимости. А в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о победе над боевиками ИГ* в Сирии, отметив, что это было единственной причиной нахождения американских военных в стране.
*ИГ — террористическая организация, запрещена в РФ
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Ближний Восток , Армия , Войска , Дональд Трамп , Сирия , США
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