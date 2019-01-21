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Сирийский военный получил ранения при обстрелах Алеппо 

РИА Новости + ещё 22 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Один военный правительственных сил Сирии ранен в результате обстрелов города Алеппо со стороны боевиков, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.
"Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Зеллакият, Телль-Эль-Мактаа и Телль-Баззам провинции Хама, района Суккари города Алеппо. В результате обстрела боевиками района Эль-Бурайдж города Алеппо один военнослужащий Вооруженных сил САР получил ранения", — сказал Соломатин.
По его словам, за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Альма провинции Дераа, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.
Также при содействии российского Центра обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 20 января, по данны Соломатина, возвратилось более 218,1 тысячи человек.
Он отметил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада власти САР продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. На 20 января амнистированы почти 29 тысяч человек.
Как уточнил Соломатин, Центр также продолжает содействовать в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 20 января, восстановлены более 31 тысячи жилых домов, 723 образовательных и 133 медицинских учреждения, отремонтированы почти 980 километров автомобильных дорог.
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Комментарии
Ближний Восток , В мире , Башар Асад , Сергей Соломатин , Сирия
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