Сирийский военный получил ранения при обстрелах Алеппо

Один военный правительственных сил Сирии ранен в результате обстрелов города Алеппо со стороны боевиков, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин

"Так, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Зеллакият, Телль-Эль-Мактаа и Телль-Баззам провинции Хама, района Суккари города Алеппо. В результате обстрела боевиками района Эль-Бурайдж города Алеппо один военнослужащий Вооруженных сил САР получил ранения", — сказал Соломатин.

По его словам, за прошедшие сутки представители российского Центра провели одну гуманитарную акцию в населенном пункте Альма провинции Дераа, в ходе которой выдано 500 продовольственных наборов.

Также при содействии российского Центра обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 20 января, по данны Соломатина, возвратилось более 218,1 тысячи человек.

Он отметил, что в рамках реализации указа президента Сирии Башара Асада власти САР продолжают амнистировать уклонившихся от воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. На 20 января амнистированы почти 29 тысяч человек.

Как уточнил Соломатин, Центр также продолжает содействовать в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев. По состоянию на 20 января, восстановлены более 31 тысячи жилых домов, 723 образовательных и 133 медицинских учреждения, отремонтированы почти 980 километров автомобильных дорог.