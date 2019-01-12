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Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк, пишут СМИ 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
Фото: 360tv.ru
Дочь Трампа Иванку и экс-постпреда США в ООН Хейли называют среди кандидатов на пост президента Всемирного банка — Financial Times
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Ближний Восток , В мире , Конфликты , США , ООН , Всемирный Банк , РИА Новости , Financial Times
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