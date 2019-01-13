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Спецпосланник ООН по Сирии посетит Дамаск 

РИА Новости + ещё 1 4 часа назад
Фото: CC BY 2.0 / International Peace Institute / Geir O. Pedersen, Permanent Representative of Norway to the UN
Спецпосланник ООН Гейр Педерсен посетит Дамаск, где сирийские власти подтвердят ему свою готовность сотрудничать, заявил помощник главы МИД Сирии Айман Сусан.
Сусан заявил журналистам в воскресенье, что Дамаск с самого начала приветствовал назначение Педерсена.
Педерсен приступил к своим обязанностям 7 января.
"Мы изначально выразили готовность сотрудничать с ним для успешной работы на его посту. Это будет его первый визит в Дамаск, своего рода ознакомительный, несмотря на то, что мы знакомы с господином Педерсеном", — заявил Сусан на пресс-конференции, транслировавшейся МИД САР.
"Мы его выслушаем, заявим о своей готовности сотрудничать с ним… надеемся, что он добьется того, что не смогли сделать его предшественники", — заявил Сусан.
Он отметил, что Педерсену "полезно" использовать опыт предшественников на этом посту и уважать суверенитет Сирии, а также быть беспристрастным в своей работе.
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Ближний Восток , В мире , МИД , ООН , Дамаск , Сирия
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