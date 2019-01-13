Спецпосланник ООН по Сирии посетит Дамаск

Спецпосланник ООН Гейр Педерсен посетит Дамаск , где сирийские власти подтвердят ему свою готовность сотрудничать, заявил помощник главы МИД Сирии Айман Сусан.

Сусан заявил журналистам в воскресенье, что Дамаск с самого начала приветствовал назначение Педерсена.

Педерсен приступил к своим обязанностям 7 января.

"Мы изначально выразили готовность сотрудничать с ним для успешной работы на его посту. Это будет его первый визит в Дамаск, своего рода ознакомительный, несмотря на то, что мы знакомы с господином Педерсеном", — заявил Сусан на пресс-конференции, транслировавшейся МИД САР.

"Мы его выслушаем, заявим о своей готовности сотрудничать с ним… надеемся, что он добьется того, что не смогли сделать его предшественники", — заявил Сусан.

Он отметил, что Педерсену "полезно" использовать опыт предшественников на этом посту и уважать суверенитет Сирии, а также быть беспристрастным в своей работе.